Nintendo Switch: Diese brandneue Flashcart speichert mehrere Games auf einmal und spielt sie ab - doch Nintendos Ninjas sind schon unterwegs

Es ist wohl eine Flash Cart für die Nintendo Switch in Arbeit.

Vielleicht erinnert ihr euch noch an R4-Karten für den Nintendo 3DS, die es erlauben, raubkopierte Games auf dem Handheld-System laufen zu lassen. Eine vergleichbare Flashcart ist jetzt für die Nintendo Switch aufgetaucht und ermöglicht wohl ebenfalls das Abspielen von illegalen ROMs.

Das steckt hinter der Flashcart für die Nintendo Switch

Auf dem X-Kanal "After Time X" (via Wccftech) wurde ein Video gepostet, in dem eine Person eine Flashcart mit eingebautem Micro SD-Slot für die Nintendo Switch vorstellt.

Das Kärtchen soll jede Firmware-Version der Nintendo Switch aus sämtlichen Regionen sowie alle Konsolen-Modelle unterstützen. Erste Einheiten der Flashcart sollen bereits im nächsten Monat erscheinen.

Also was kann das Ding genau? Die Flashcart erlaubt es, mehrere ROMs auf die Micro SD-Karte zu packen und dann auf der Switch abzuspielen.

Das Besondere hierbei: Wie im Video gezeigt wird, werden die auf der SD-Karte gespeicherten Spiele wohl durchrotiert, indem die Flashcart im Kartenslot der Konsole manuell heraus- und wieder hereingedrückt wird. Dies dürfte sich als großer Nachteil herausstellen, weil das natürlich nach einiger Zeit für Verschleiß des Kartenslots sorgen dürfte.

Doch ein möglicher Verschleiß des Kartenslots der Nintendo Switch ist natürlich nicht der wichtigste Punkt auf der Contra-Liste bezüglich einer derartigen Flashcart: Wer darauf abgespeicherte illegale ROMs zockt, dürfte mit großer Sicherheit einen Bann von Nintendo kassieren, wenn die Konsole mit dem Internet verbunden wird. Und das solltet ihr wirklich nicht riskieren. Kauft eure Games lieber legal.

In den Kommentaren unter besagtem X-/Twitter-Post machen Fans bereits ihre Scherze: "Nintendo-Ninjas sind bereits unterwegs", schreibt ein User mit dem Wissen, dass das Unternehmen die Nutzung derartiger Flashcarts nicht dulden wird.