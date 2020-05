Nintendo Switch - Kommt nach Paper Mario bald auch Pikmin zurück?

Die überraschende Ankündigung von Paper Mario: The Origami King ist gerade erst passiert, da gibt es bereits Hinweise auf ein weiteres Serien-Comeback auf der Nintendo Switch. Denn wie die Seite Venture Beat berichtet, könnte noch in diesem Jahr ein Pikmin-Spiel für die Switch erscheinen.

Ist es Pikmin 4? Nein. Laut der Seite handelt es sich um Pikmin 3 Deluxe, das angeblich schon bald für einen Release bereit ist. Das von Shigeru Miyamoto schon mehrfach erwähnte Pikmin 4, also ein kompletter neuer Serienteil, ist damit also definitiv nicht gemeint.

Was ist Pikmin 3 Deluxe?

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei Pikmin 3 Deluxe um eine überarbeite Version von Pikmin 3, das im Juli 2013 für die Wii U veröffentlicht wurde.

Darum geht's in Pikmin 3: Auf dem Planeten PNF-404 sollen die drei Astronauten Alph, Brittany und Charlie Nahrung finden, werden aber bei der Landung getrennt. Ihr als Spieler müsst nun mithilfe der roten Pikmin Früchte finden und die anderen beiden Astronauten finden. Neben dem Solo-Modus gibt es auch mehrere Multiplayer-Modi für zwei Spieler.

Gerüchte sind nicht neu: Spekulationen um ein Pikmin 3 Deluxe gibt es schon länger. Schon 2019 hatte es Gerüchte um eine Portierung gegeben, veröffentlicht wurde das Spiel aber im letzten Jahr nicht. Ist es also 2020 soweit?

Auch Super Mario-Remaster werden erwähnt

Venture Beat erwähnt neben dem besagten Pikmin 3 Deluxe auch Remaster der 3D-Mario-Spiele. Auch diese waren in letzter Zeit wiederholt in der Gerüchteküche aufgetaucht.

57 2 Mehr zum Thema Gerücht: Nintendo holt 2020 alle 3D-Super Mario-Spiele auf die Switch

Nintendo hält sich noch bedeckt

Was Nintendo in diesem Jahr für die Switch noch in petto hat, ist noch nicht bekannt. Zwar soll es laut dem Nintendo-Präsidenten 2020 noch Releases bislang unangekündigter Spiele geben, wann diese vorgestellt werden sollen, ist jedoch nicht bekannt. Eine angeblich für Juni geplante Nintendo Direct wurde offenbar wegen Corona auf Eis gelegt und soll nun irgendwann im Laufe des Sommers 2020 nachgeholt werden.

Würdet ihr euch über Pikmin 3 Deluxe freuen?