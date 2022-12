Nintendo Switch: Jetzt große Hits bis zu 75% günstiger sichern in der Neujahrsaktion

Der Nintendo eShop hat seine große Neujahrsaktion gestartet. Durch den Sale bekommt ihr bis zum 8. Januar über 1.5000 Spiele für Nintendo Switch günstiger, darunter einige exklusive First-Party-Hits, aber auch viele spannende Geheimtipps. Wir haben euch in diesem Artikel zehn besonders interessante Angebote herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wenn ihr lieber selbst den Sale durchstöbern möchtet, könnt ihr das hier tun:

Mario Kart 8 Deluxe

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Schon seit Jahrzehnten ist Mario Kart der König der Kart Racer. Daran hat sich auch mit Teil 8 nichts geändert. Die toll designten und abwechslungsreichen Strecken sind auch diesmal wieder eines der Highlights des Spiels. Die vielen spaßigen Items, mit denen wir unseren Kontrahenten das Leben schwer machen, sorgen für spannende Wendungen im Rennverlauf. Außerdem gibt es natürlich abermals vielfältige Spielmodi, die von gewöhnlichen Rennen bis hin zu diversen Varianten des Schlacht-Modus reichen. Im lokalen Multiplayer an einer Konsole können bis zu vier Spieler*innen gegeneinander antreten, mit mehreren Konsolen sind es acht und online sogar zwölf. Im Vergleich zum Original bietet die Deluxe-Version einen noch größeren Umfang, sie liefert stolze 37 Fahrer und 48 Strecken.

Super Mario Party

1:51 Super Mario Party - E3-Trailer stellt Minispielsammlung für Nintendo Switch vor

Super Mario Party bringt in seiner Version für Nintendo Switch stattliche 80 Minispiele mit, in denen wir beispielsweise auf rollenden Fässern balancieren oder uns gegenseitig mit Kuchen bombardieren. Außerdem stehen diesmal 20 verschiedene Charaktere zur Auswahl, die sogar über jeweils eigene Würfel verfügen, und gibt es verschiedene Modi und Spielbretter, vom Riesenobst-Paradies bis hin zur Pulverfass-Mine. Das grundlegende Spielprinzip bleibt trotz aller Vielfalt gleich: Wie üblich ziehen wir in dem Partyspiel unsere Figuren über ein Spielfeld im Stile eines Brettspiels. Je nachdem, auf welchem Feld uns das Würfelglück landen lässt, müssen wir uns den verschiedensten Herausforderungen stellen.

Disney Dreamlight Valley

2:22 Disney Dreamlight Valley - Trailer zeigt, was euch in der neuen Animal Crossing-Alternative erwartet

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley, aber mit Disney- und Pixar-Figuren wie Micky, Goofy, Wall-E oder Simba. Unsere Aufgabe ist es, in dem verwilderten Dreamlight Valley wieder für Ordnung zu sorgen und es zu einem idyllischen Ort zu machen, wobei uns durch die zahlreichen kreativen Möglichkeiten von der Landschaftsgestaltung bis zur Inneneinrichtung kaum Grenzen gesetzt werden. Außerdem sorgen wir dafür, dass sich die Disney-Figuren hier ansiedeln. Viele von ihnen müssen wir aber erst mal finden, wozu wir in fremde Reiche reisen. Dort bestehen wir Abenteuer, lösen zahlreiche Rätsel und legen uns mit berühmte Schurken aus den Filmen an.

Diablo 2: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Mit Diablo 2: Resurrected findet der Action-Rollenspiel-Klassiker seinen Weg auf Nintendo Switch, und zwar in einer technisch runderneuerten Version, die auch die umfangreiche Erweiterung Lord of Destruction enthält. Wie früher wählen wir zunächst einen Charakter aus sieben Klassen, die verschiedene individuelle Fähigkeiten haben und sich dadurch völlig unterschiedlich spielen. Mit diesem Charakter erforschen wir dann finstere Dungeons und verschiedene, von den dämonischen Heerscharen überrannte Regionen, in denen wir haufenweise Monster schnetzeln. Im Mittelpunkt steht dabei das Aufleveln unserer Spielfigur und die Suche nach immer besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen, was für eine hohe Langzeitmotivation sorgt.

Super Meat Boy Forever

1:33 Super Meat Boy Forever - Ankündigungstrailer zum Hardcore-Platformer zeigt Gameplay & Babies

Super Meat Boy Forever ist die Fortsetzung des gefeierten 2D-Platformers, der für seinen hohen Schwierigkeitsgrad, aber auch für seine absolut präzise Steuerung berühmt geworden ist. Obwohl Super Meat Boy Forever in diesen beiden Punkten dem Vorgänger treu bleibt, hat sich das Gameplay stark verändert, denn es handelt sich um einen Runner. Unsere Spielfigur bewegt sich also automatisch vorwärts, ihre Sprünge müssen wir aber selbst auslösen. Dabei brauchen wir perfektes Timing, denn die Levels sind wie üblich mit fiesen und brutalen Fallen gespickt. Mehrmaliges Durchspielen lohnt sich übrigens, denn bei jedem neuen Durchgang bekommen wird andere von den insgesamt tausenden Levels mit einzigartigen Schauplätzen präsentiert.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Persona 5 ist zweifellos eines der besten JRPGs der letzten Jahre, was nicht zuletzt an seiner spannenden Story liegt. Wir spielen einen Highschool-Schüler in Tokyo, der über das sogenannte Metaverse in das Unterbewusstsein anderer Bewohner der Stadt reisen kann. Während er hier nachts Abenteuer und Kämpfe in faszinierenden bis skurrilen Umgebungen erlebt, muss er tagsüber auch noch seinen Schulalltag meistern und in Nebenjobs Geld verdienen. Spielerisch hat Persona 5 ebenfalls einiges zu bieten. Obwohl das Kampfsystem rundenbasiert ist, spielen sich die Gefechte sehr temporeich, weil jeder Aktionstyp auf einem eigenen Button liegt und es keine komplizierten Menüs gibt. Die Royal Edition bietet einige Verbesserungen und über 40 Zusatzinhalte.

Sonic Colours: Ultimate

Sonic Colours - Test-Video

Sonic Colours ist ein rasantes 3D-Jump&Run, in dem es der blaue Igel erneut mit dem Fiesling Dr. Eggman zu tun bekommt. Dieser hat einen bunten, intergalaktischen Vergnügungspark erbaut, der längst nicht so harmlos ist, wie er auf den ersten Blick erscheint, denn er wird mit der Energie versklavter Aliens betrieben. Um sie zu befreien, rast Sonic in Höchstgeschwindigkeit durch sechs kreative Welten, von denen eine beispielsweise aus Fast Food und Süßigkeiten besteht, während es sich bei einer anderen um ein riesiges Aquarium handelt. Unterwegs erledigt er viele von Eggmans Roboter-Schergen. Die überarbeitete Ultimate-Version für Nintendo Switch bietet bessere Grafik und beinhaltet ein paar Extras wie zum Beispiel einen neuen Spielmodus.

Return to Monkey Island

1:37 Return to Monkey Island kehrt zurück und kapert die Nintendo Switch

Mit Return to Monkey Island hat die bekannte Adventure-Reihe endlich eine würdige Fortsetzung bekommen. Ron Gilbert, von dem schon die ersten beiden Serienteile aus den Jahren 1990 und 1991 stammen, übernimmt diesmal wieder die kreative Leitung. Dadurch kehrt die Reihe sowohl beim Rätseldesign als auch bei dem typischen schrägen Humor wieder zu alter Stärke zurück. Die Story schließt an den zweiten Teil an: Wir übernehmen erneut die Rolle von Guybrush Threepwood, der nach langer Abwesenheit einen weiteren Versuch wagt, das sagenumwobene Geheimnis von Monkey Island zu lüften. Dabei trifft er auf viele alte Bekannte, muss aber erkennen, dass sich in der Zwischenzeit eine Menge verändert hat.

Spyro Reignited Trilogy

5:22 Spyro Reignited Trilogy - Test-Video: Von der Nostalgiekralle gepackt!

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt ihr die ersten Teile der legendären 3D-Jump&Run-Reihe in einer neuen, technisch auf den aktuellen Stand gebrachten Version. Durch die viel hübschere und detailliertere Grafik kommen die bunten, märchenhaft designten Levels noch viel besser zur Geltung. Das Gameplay fühlt sich noch immer frisch an: Mit dem kleinen Drachen Spyro Gegner über den Haufen zu rennen oder sie mithilfe des Flammenatems zu rösten, macht auch heute noch eine Menge Spaß. Für Abwechslung sorgen Abschnitte, in denen wir durch die Luft gleitend Hinderniskurse bewältigen. Der Schwierigkeitsgrad ist eher niedrig, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich die Spiele in der Neuauflage sehr viel besser steuern als im Original.

Empire of Sin

1:56 Neuer Trailer zu Empire of Sin zeigt noch mehr Gameplay des Mafia-XCOMs

Empire of Sin versetzt uns ins Chicago der 1920er. In der Zeit der Prohibition versuchen wir als skrupelloser Gangster im Stile eines Al Capone unser Verbrecherimperium aufzubauen, die Konkurrenz auszuschalten und ihr Territorium zu übernehmen. Das Gameplay besteht zum einen aus einem Management-Teil, in dem wir uns um unsere verschiedenen Geschäfte und Etablissements wie Bordelle, Casinos und illegale Brauereien kümmern. Zum anderen liefern wir uns rundenbasierte Taktikkämpfe im Stile eines XCOM, in denen gute Deckung der Schlüssel zum Sieg ist. In diesen Gefechten kann unser Gangsterboss, den wir zu Beginn aus 14 verschiedenen Charakteren mit individuellen Fähigkeiten auswählen, auch eigenhändig eingreifen.