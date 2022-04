Im Nintendo eShop läuft jetzt der große Spring Sale, in dem ihr bis zum 8. Mai mehr als 1.000 Spiele für Nintendo Switch im Angebot bekommt. Darunter finden sich nicht nur viele Indie-Hits, sondern auch große, Switch-exklusive AAA-Titel. Wir haben für euch zehn der Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Wer sich lieber gleich selbst durch die komplette Liste der Sonderangebote wühlen möchte, findet diese hier:

Super Mario Odyssey

Das Jump&Run Super Mario Odyssey ist einer der ganz großen Hits und Kritikerlieblinge auf Nintendo Switch. Im Grunde handelt es sich um einen typischen Mario-3D-Platformer, in der Tradition von Super Mario 64 oder Super Mario Galaxy, aber mit einer Menge neuen und eigenständigen Ideen. Die vermutlich spektakulärste davon ist der Hutwurf, mithilfe dessen Mario die Kontrolle über andere Figuren erlangen kann, was viele neue spielerische Möglichkeiten eröffnet. Die vielen Topwertungen dürfte Super Mario Odyssey aber vor allem dem hervorragenden Leveldesign zu verdanken haben, das immer wieder mit kreativen Einfällen überrascht, zum Beispiel mit dem Einstreuen kleiner 2D-Abschnitte, die nostalgische Erinnerungen wecken.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword ist ein Remaster des ursprünglich für Wii erschienenen Action-Rollenspiels. Wir spielen den jungen Link, der gerade den Abschluss an der Ritterakademie gemacht hat und sich nun auf die Suche nach seiner Freundin Zelda macht. Mithilfe unseres Wolkenvogels erkunden wir dabei sowohl die im Wolkenmeer verstreuten Inseln als auch die Wälder, Wüsten und Vulkanlandschaften des Erdenlands. Im Vergleich zum Original wurde nicht nur die Grafik, sondern auch die Bewegungssteuerung verbessert. Ihr könnt Link in der Neuauflage aber auch einfach mit Sticks und Buttons lenken, wodurch Skyward Sword auch auf Nintendo Switch Lite problemlos spielbar ist.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle tun sich Mario und seine Freunde mit den ebenso niedlichen wie vorlauten Häschen aus dem Hause Ubisoft zusammen, um das Pilzkönigreich zu retten. Das tun sie in rundenbasierten Taktikkämpfen im XCOM-Stil, in denen wir die Spezialfähigkeiten all unserer Charaktere effizient nutzen und sogar miteinander kombinieren müssen, um den Sieg zu erringen. Außerhalb der Kämpfe erkunden wir vier bunte und abwechslungsreiche Spielwelten, in denen wir kleine Rätsel lösen und Schätze finden können. Neben dem Gameplay punktet Mario + Rabbids: Kingdom Battle durch seinen Humor. Ihr könnt übrigens nicht nur im Singleplayer, sondern auch im lokalen Koop antreten.

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals Definitive Edition

Bei Dragon Quest XI handelt es sich um ein JRPG alter Schule, mit rundenbasierten Kämpfen, riesiger Spielwelt und epischer Geschichte. Letztere mag zu Beginn noch eher einfach gestrickt erscheinen, wird mit der Zeit jedoch immer komplexer und hält ein paar überraschende Wendungen bereit. Highlights des Spiels sind zudem die liebenswerten Charaktere, die wir auf unserer Reise kennenlernen, sowie die vielen skurrilen Monster, die sich uns in den Weg stellen, und auch die Präsentation im bunten Anime-Look. Die Definitive Edition bietet neben zusätzlichen Missionen auch den neuen 16-Bit-Modus, der die Herzen von Retro-Fans höher schlagen lässt. Falls ihr Dragon Quest XI vor dem Kauf erst mal antesten wollt, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Dass The Elder Scrolls V: Skyrim eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten geworden ist, dürfte vor allem an seiner riesigen und abwechslungsreichen Open World liegen. In den Wäldern, Bergen, Städten und verzweigten Höhlensystemen des im hohen Norden gelegenen Reiches Himmelsrand stolpern wir über jede Menge Monster, Schätze, Geheimnisse und Geschichten. Unsere Hauptmission besteht zwar darin, das Land vor den Drachen zu beschützen, am meisten Spaß macht Skyrim aber, wenn man sich einfach treiben lässt und nach Lust und Laune erkundet. In der Switch-Version sind neben dem Hauptspiel auch die DLCs Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn enthalten. Außerdem gibt es zusätzliche Items im Zelda-Stil.

Fire Emblem: Three Houses

Im Rundentaktikspiel Fire Emblem: Three Houses arbeiten wir als Lehrer an einer Militärakademie und müssen unseren Schülern nicht nur das Kriegshandwerk beibringen, sondern sie im Ernstfall auch in die Schlacht führen. Zu Beginn müssen wir uns dabei für eines der drei Häuser entscheiden, die jeweils eines der drei angrenzenden Reiche repräsentieren und mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden sind. Zwar stehen die fordernden Kämpfe, die uns durch ihre vielfältigen Schlachtfelder und Szenarien immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, im Mittelpunkt des Spiels. Fire Emblem: Three Houses legt aber auch viel Wert auf Story und Charaktere, die in Anime-Zwischensequenzen aufwendig in Szene gesetzt werden.

Bayonetta 2 + Bayonetta

Die ursprünglich für Wii U erschienenen Actionspiele Bayonetta und Bayonetta 2 könnt ihr jetzt in der verbesserten Switch-Version günstig im Bundle bekommen. Wir spielen die Hexe Bayonetta, die mit Nahkampf- und Schusswaffen an Händen und Füßen in den Kampf gegen Dämonen zieht. Beide Teile zeichnen sich vor allem durch ihre aufwendig inszenierten Kämpfe gegen fantasievoll designte Gegner aus. Bayonetta 2 ist dabei sogar noch mal eine Stufe spektakulärer als der erste Teil, was nicht nur an den noch ausgefalleneren Spezialattacken, sondern auch den farbenfroheren und schlicht hübscheren Umgebungen liegt. Gelegentlich wird das Gameplay durch kleine Rätsel aufgelockert.

Persona 5 Strikers

Bei Persona 5 Strikers handelt es sich um ein Spin-off des JRPG-Hits Persona 5, das dessen Spielwelt und Charaktere übernimmt, aber das Gameplay fast komplett austauscht: Statt Rundentaktik bekommen wir hier tempo- und actionreiche Kämpfe gegen Gegnermassen im Stile eines Dynasty Warriors. Ein bisschen was vom taktischen Tiefgang des Originals bleibt aber erhalten. So gibt es einen aktiven Pausenmodus, in dem wir die nächste Spezialattacke wählen können, und die Möglichkeit, unsere Feinde erst mal schleichend zu dezimieren. Bei der Story knüpft Strikers direkt an Persona 5 an, verzichtet aber auf die Darstellung des Schulalltags, da die Geschichte diesmal in den Ferien spielt.

Disco Elysium – The Final Cut

Disco Elysium zählt zu den größten Indie-Hits der letzten Jahre. Das ungewöhnliche Rollenspiel versetzt uns in die zwar an die Erde des 20. Jahrhunderts erinnernde, aber herrlich schräge bis surreale Welt Elysium, in der wir als schrulliger Detektiv schwere Verbrechen aufklären sollen. Dabei können wir unsere Fälle stets auf ganz verschiedene, teils sehr kreative Arten lösen, wobei das komplexe Charakterentwicklungssystem bestimmt, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Der 2021 erschienene Final Cut bringt neben vielen weiteren Verbesserungen zusätzliche Missionen sowie eine vollständige, wenngleich nur englische Vertonung der umfangreichen Dialoge mit.

BioShock: The Collection

Mit der BioShock Collection bekommt ihr gleich drei Shooter-Hits in einem Paket, und zwar in einer technisch verbesserten Version inklusive sämtlicher Singleplayer-Erweiterungen. BioShock 1 und 2 schicken uns in die am Grund des Ozeans erbaute Stadt Rapture, die als ein neues Paradies geplant war, sich aber schon vor unserer Ankunft in einen düsteren, halb verfallenen Albtraum verwandelt hat. Die über den Wolken schwebende Stadt Columbia, die wir in BioShock Infinite besuchen, ist hingegen noch intakt, als wir dort ankommen, aber auch hier bekommt der schöne Schein schnell Risse. Alle drei Spiele sollte man allein schon aufgrund ihres wundervollen Artdesigns wenigstens mal gesehen haben.