Nintendo Switch: Nur noch bis Sonntag über 1500 Spiele günstig im Neujahrs-Sale sichern

Nur noch bis Sonntag läuft im Nintendo eShop der große Neujahrs-Sale, in dem ihr über 1500 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. Schon zum Start der Aktion letzte Woche haben wir euch zehn Highlights vorgestellt. In diesem Artikel legen wir noch einmal mit weiteren Kauftipps nach, darunter große, Switch-exklusive First-Party-Spiele ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. Falls ihr stattdessen lieber gleich selbst den Sale nach den besten Angeboten durchwühlen wollt, könnt ihr das hier tun:

7:52 The Legend of Zelda: Link's Awakening - Testvideo zu Nintendos schönstem Remake

Bei der Switch-Version von The Legend of Zelda: Link’s Awakening handelt es sich um ein Remake des ursprünglich für den GameBoy erschienenen Klassikers, die diesem eine komplett neue, niedliche 3D-Grafik spendiert. An der Perspektive hat das aber nichts geändert: Wir steuern Link nach wie vor von schräg oben. Die aus abwechslungsreichen Landschaften von der Wüste bis zum Zauberwald bestehende Spielwelt ist abwechslungsreich und steckt voller interessanter Charaktere, Schätze, Geheimnisse und natürlich auch Monster. Das Gameplay bietet die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Kämpfen und ebenso kniffligen wie kreativen Rätseln in den zahlreichen Dungeons.

Luigi’s Mansion 3

8:46 Luigis Mansion 3 - Testvideo zum Wohlfühlgrusel auf der Switch

In Luigi’s Mansion 3 werden Mario, Peach und die Toads beim gemeinsamen Urlaub in eine Falle gelockt und in einem Spukhotel in die Gemälde eingesperrt. Nur Luigi kann sie noch retten. Mithilfe des Schreckweg F-LU, einer Art Staubsauger für Geister, kämpft er sich vor Angst schlotternd durch die verschiedenen Stockwerke des Hotels, die beispielsweise im Stil eines Piratenschiffs oder eines mittelalterlichen Schlosses gestaltet sind. Die Kampagne könnt ihr allein oder auch zu zweit im lokalen Koop mit je einem Joy-Con Controller spielen. Daneben gibt es verschiedene weitere Multiplayer-Modi, in denen bis zu acht Spieler*innen online oder lokal sowohl gegeneinander antreten als auch in Zusammenarbeit auf die Geisterjagd gehen können.

No Man’s Sky

1:54 No Man's Sky-Trailer zur Switch-Version

In No Man’s Sky könnt ihr mit eurem Raumschiff ein riesiges Universum mit 18 Trillionen Planeten frei erkunden. Zum ursprünglichen Release musste die Weltraumsimulation noch einige Kritik einstecken, weil es in ihr nicht allzu viel zu tun gab. Inzwischen wurde No Man’s Sky aber über Jahre hinweg mit riesigen, kostenlosen Updates beträchtlich erweitert und bietet nun Inhalt für hunderte Spielstunden. Das Gameplay lässt euch große Freiheiten: Ihr könnt beispielsweise auf den Planeten Ressourcen abbauen, um sie in euer Schiff und eure Ausrüstung zu stecken oder euch eine Basis aufzubauen. Ihr könnt aber auch einfach die Welten erkunden, euch mit außerirdischen Spezies anfreunden, Handel treiben oder in den Kampf ziehen.

Ori and the Will of the Wisps

1:00 Ori and the Will of the Wisps im Trailer

Ori and the Will of the Wisps ist ein Actionplatformer, der wie der Vorgänger Ori and the Blind Forest wunderschöne 2D-Grafik und das typische verschachtelte Metroidvania-Leveldesign bietet. Wir können die Spielwelt also prinzipiell frei erkunden, kommen an bestimmten Stellen aber erst weiter, wenn unsere Spielfigur die nötigen Fähigkeiten erworben hat. Die Kämpfe gegen die teils riesigen Gegner sind auch diesmal wieder sehr fordernd geraten und verlangen einiges an Übung, für die Mühen werden wir aber durch das märchenhafte Artdesign, die emotionale Geschichte und den packenden Soundtrack reichlich belohnt. Zwischendurch gibt es zur Abwechslung auch einige Rätsel.

Robotry!

Robotry! ist ein 2D-Platformer, der sich ganz anders spielt als andere Vertreter des Genres. Hier könnt ihr nämlich zum Hüpfen nicht einfach die Sprungtaste drücken. Stattdessen steuert ihr beide Beine eures Roboters einzeln mit jeweils einem der beiden Analogsticks. Anfangs ist dabei schon einfaches Vorwärtsgehen eine Herausforderung, aber schon bald lernt man zu springen, zu treten, zu klettern, Purzelbäume zu schlagen und allerlei weitere akrobatische Kunststücke zu vollbringen. Robotry! bietet eine Singleplayer-Kampagne, in der ihr verschiedene Planeten bereist und orangefarbenen Astronauten bei ihren Unternehmungen helft. Außerdem könnt ihr gemeinsam im lokalen Koop spielen.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition

0 LEGO Star Wars The Skywalker Saga in 8 Min

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist für Star-Wars-Fans schon allein deshalb ein Muss, weil sie hier alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen können, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Das Gameplay bietet die übliche Mischung aus Erkundung, Action, Platforming und kleinen Rätseln, insbesondere die Kämpfe sind durch das neue Kombosystem aber deutlich spannender geworden. Zwischendurch sorgen die spektakulären Weltraumschlachten für zusätzliche Abwechslung. Im Vergleich zu älteren LEGO-Spielen ist die Inszenierung zudem deutlich aufwendiger. Daneben bekommt ihr natürlich auch diesmal wieder den typischen, schrägen LEGO-Humor. Die Deluxe Edition bietet sieben zusätzliche Charakterpakete, die unter anderem den klassischen Obi-Wan Kenobi enthalten.

Metro 2033 Redux

4:51 Metro 2033 - Test-Video zum Grusel-Shooter

Der auf dem gleichnamigen Roman basierende Horror-Shooter Metro 2033 lässt uns in den Tunneln der Moskauer U-Bahn ums Überleben kämpfen. Dort verstecken wir uns nach einem Atomkrieg mit den anderen überlebenden Menschen, da an der Erdoberfläche Gefahr durch Strahlung und riesige Mutanten droht. Gelegentlich müssen wir uns zwar trotzdem in Expeditionen in die oberirdischen Ruinen wagen, meistens sind wir aber in finsteren, unterirdischen Gängen unterwegs, in denen ebenfalls bizarre Schrecken auf uns lauern können. Die Redux-Version liefert neben grafischen Verbesserungen auch ein paar spielerische Neuerungen wie eine verbesserte KI und Stealth Kills, die aus dem Nachfolger Metro: Last Light übernommen wurden.

Rune Factory 5

1:02 Rune Factory 5 - Gameplay-Trailer zum "Harvest Moon"-Action-RPG

Wie schon seine Vorgänger ist das 2022 erschienene Rune Factory 5 eine Mischung aus einem Action-Rollenspiel und einer Farming- und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon. Als Hüter der Grenzstadt Rigbarth müssen wir die Menschen vor Monstern beschützen und begeben uns mit unserer kleinen Gruppe von Kämpfern auf gefährliche Missionen. In friedlicheren Phasen helfen wir den Bewohnern der Stadt bei ihren Problemen, bauen auf dem Rücken von Drachen Feldfrüchte an oder zähmen Monster, die uns danach bei der Arbeit helfen. Außerdem gibt es eine Menge Nebenaktivitäten wie Angeln und Kochen. Es ist auch möglich, Freundschaften zu knüpfen, zu heiraten und einen Familie zu gründen.

What Remains of Edith Finch

3:25 What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit

What Remains of Edith Finch ist ein First-Person-Erkundungsspiel, das durch seine packend erzählten und toll in Szene gesetzten Geschichten fasziniert. Wir spielen die Titelheldin, die als letzte Überlebende in den Stammsitz ihrer Familie zurückkehrt und dort nach einem Weg sucht, um den Familienfluch zu brechen, der auch sie dahinzuraffen droht. Das Besondere an dem Anwesen: Die Zimmer der verstorbenen Angehörigen wurden genau so belassen, wie sie im Moment ihres Todes waren. Dadurch wird jeder einzelne Raum, den wir untersuchen, zu einem Tor in die Vergangenheit, das uns eine tragische Lebensgeschichte nacherleben lässt. Das Gameplay bleibt dabei zwar stets simpel, passt sich aber immer wieder kreativ an die Story an.