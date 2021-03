Nintendo Switch: Die neuesten, offiziellen Joy-Con sind komplett Banane

Seid ihr aktuell auf der Suche nach neuen Joy-Con für eure Nintendo Switch, habt ihr schon bald eine weitere Farbkombination zur Auswahl. Nintendo hat nämlich das sogenannte Fortnite Fleet Force Bundle pünktlich zum Start von Season 6 des Battle Royale-Spiels angekündigt, das den beiden Controllern einen blauen und gelben Anstrich verpasst.

Wann erscheinen die neuen Joy-Con? Ab dem 04. Juni könnt ihr euch die Controller im Fortnite-Look kaufen.

Damit ihr einen besseren Eindruck von den Joy-Con bekommt, hier die offiziellen Bilder (via Nintendo):

Bonus für Fortnite-Fans

Findet ihr nicht nur die Farbwahl hübsch, sondern spielt auch aktiv Fortnite, könnt ihr euch noch über einen kleinen Bonus freuen, der Käufer*innen der Joy-Con bekommen:

500 V-Bucks

Download-Code für Ingame-Skins

Wie die Skins aussehen, seht ihr hier:

"Die Controller kommen mir doch bekannt vor!": So neu sind sie tatsächlich nicht. Bereits im Oktober 2020 brachte Nintendo ein Switch-Bundle in Fortnite-Optik auf den Markt. Anscheinend war die Anfrage wohl groß genug, um die Joy-Con jetzt separat ohne Konsole zu veröffentlichen.

Gelbe Joy-Con sind echt Banane

Die Joy-Con kommen nicht nur in einer neuen Farbwahl, auch hat sich Nintendo noch ein paar optische Fortnite-Highlights einfallen lassen. So ist der gelbe Controller an das Bananenbande-Set angelehnt und mit einem Gesicht nahe des Home-Buttons versehen. Im Battle Royale selbst könnt ihr bekanntlich mit einem Banane-Skin herumlaufen.

Auf der Rückseite wurde ein "Nananana"-Sticker angebracht, während auf dem blauen Controller lediglich ein großes "F" zu sehen ist, er generell eher schlicht daherkommt.

Wie gefallen euch die neuen Joy-Con im Fortnite-Look und würdet ihr sie euch auch kaufen, obwohl ihr keine Fans des Spiels seid?