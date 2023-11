Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis: Hier findet ihr das beste Black Friday-Angebot

Auch die normale Nintendo Switch gibt es jetzt endlich günstig im Black Friday-Angebot.

Während es die PS5 und auch die Xbox Series X schon eine Weile günstig im Black Friday-Angebot gibt, haben günstige Angebote mit der normalen Nintendo Switch ohne irgendein Bundle etwas auf sich warten lassen. Jetzt gibt es endlich einen günstigen Deal: Im Black Friday Sale bei eBay könnt ihr die Konsole jetzt einzeln in der Version mit rotem und blauem Joy-Con Controller für nur 252€ abstauben:

Bei eBay gibt es aber nicht nur die normale Switch, sondern auch die Nintendo Switch OLED im Angebot. Außerdem könnt ihr natürlich weiterhin die günstigen Bundles abstauben, die es schon ein paar Tage länger in den Black Friday Sales gibt. Hier ein paar der interessantesten Konkurrenzangebote:

Die Angebote sollten in der Regel noch bis zum Cyber Monday am 27. November laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Bei Amazon müsst ihr laut Produktseite schon ein paar Wochen auf die Lieferung warten, was ein Zeichen dafür ist, dass die Vorräte langsam zu Ende gehen könnten. Deshalb empfehlen wir, nicht bis zur letzten Minute zu warten.

Normale Switch oder Switch OLED?

Die Switch OLED bietet vor allem im Handheld-Modus einige Vorteile.

Wie der Name schon sagt, zeichnet sich die Nintendo Switch OLED vor allem durch ihr OLED-Display aus. Dieses bietet durch hohen Kontrast und perfektes Schwarz eine bessere Bildqualität und ist noch dazu ein bisschen größer als das Display der normalen Switch. Falls ihr die Switch häufig im Handheld-Modus verwenden wollt, lohnt sich der Aufpreis deshalb.

Falls ihr eure Konsole ohnehin die meiste Zeit am Fernseher verwenden möchtet, könnt ihr auch zur normalen Nintendo Switch greifen. Zwar bietet die Switch OLED auch hier noch ein paar Vorteile wie den größeren Speicher (64 GB statt 32 GB) und den LAN-Anschluss an der Docking-Station. Diese wiegen aber nicht so schwer, zumal sich der Speicher der Switch leicht und günstig mit microSD-Speicherkarten aufrüsten lässt.

Wer ist der eBay-Händler?

Verkäufer der eBay-Angebote ist der größere Händler Sbdirect24, der schon seit Jahren auf eBay aktiv ist und häufig günstige Gaming-Angebote bietet. Bei über 66.000 Bewertungen sind seine Rezensionen derzeit zu 98,5 Prozent positiv.

