Nintendo Switch - Von Mario bis Harry Potter: Die 10 besten neuen Spiele im November

Im Nintendo eShop erscheinen im November viele spannende Switch-Spiele. Wir stellen euch die Highlights vor.

Der November bringt wieder einmal viele neue Spiele für Nintendo Switch mit sich, darunter so einige große Namen. Beispielsweise dürfen sich Fans von Mario, Harry Potter und Naruto über Neuerscheinungen freuen. Daneben steht auch die Veröffentlichung einiger kreativer Indie-Titel an, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn Highlights vor:

Super Mario RPG

1:21 Super Mario RPG - So spielt sich das Remake des SNES-Klassikers

Erscheint am: 17. November

Mit Super Mario RPG für Nintendo Switch bekommt der ursprünglich 1996 für SNES erschienene Klassiker endlich ein Remake, das neue und sehr viel hübschere Grafik und sogar einen komplett neu eingespielten Soundtrack bietet. Auf Wunsch könnt ihr per Knopfdruck aber auch auf den klassischen Soundtrack wechseln. Das Super Mario RPG ist außerdem erstmalig auf Deutsch verfügbar. Bei der Story bleibt das Remake dem Original treu: Mario versucht gerade, die von Bowser entführte Prinzessin Peach zu befreien, als mit Schmiedrich ein noch mächtigerer Schurke auftaucht, der die Kontrolle über Bowsers Schloss und damit über Peach übernimmt.

Spielerisch handelt es sich bei Super Mario RPG um ein traditionelles JRPG, in dem ihr stets mit einer Gruppe aus drei Helden loszieht und euch taktische, rundenbasierte Kämpfe liefert. Im Laufe eurer Reise trefft ihr auf neue Charaktere, die ihr für eure Gruppe rekrutieren könnt, darunter sogar Bowser höchstpersönlich. Neben den Rundenkämpfen und der Erkundung einer Welt voller Geheimnisse und Schätze gibt es auch noch zahlreiche Minispiele, von Jump&Run-Abschnitten bis hin zu Wettrennen mit Yoshi.

Mit den Nintendo Switch Game Coupons könnt ihr beim Kauf von Super Mario RPG im Nintendo eShop sparen.

Beim Kauf sparen mit Game Coupons: Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr übrigens beim Vorbestellen im Nintendo eShop kräftig sparen. Dann könnt ihr nämlich für 99€ zwei Game Coupons kaufen, die ihr dann für Super Mario RPG und ein weiteres großes Switch-Spiel einlösen könnt. Holt ihr euch zum Beispiel Super Mario Bros. Wonder, das ebenfalls 59,99€ kostet, spart ihr so insgesamt 20,98€. Entscheidet ihr euch für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das bei 69,99€ liegt, sind es sogar 30,98€. Hier erfahrt ihr mehr:

WarioWare: Move It!

0:30 In WarioWare: Move It! wird wieder voller Körpereinsatz gefordert

Erscheint am: 3. November

Wie der Vorgänger WarioWare: Get It Together! ist auch WarioWare: Move It! eine Sammlung abwechslungsreicher Mikrospiele, die jeweils nur ein einige Sekunden dauern. Wie der Name schon andeutet, wird diesmal jedoch noch mehr Wert auf Bewegung gelegt: In den über 200 Spielen müsst ihr eure Joy-Cons kräftig schwingen und schütteln oder auch mit ihnen boxen und tanzen, um den Sieg zu erringen.

Trotzdem ist WarioWare: Move It! weniger ein Fitness- als vielmehr ein witziges Partyspiel für bis zu vier Spieler*innen an einer Konsole. Dabei sorgt allein schon der Humor der schrägen Spiele, die vom Herumwirbeln von Schafen bis hin zum Bohren in einer riesigen Nase reichen, für unterhaltsame Abende. Außerdem gibt es auch einen Story-Modus, den ihr allein oder zu zweit angehen könnt und der sich um das Chaos dreht, das Wario während seines Urlaubs anrichtet.

Persona 5 Tactica

2:42 Persona 5 Tactica stellt das rundenbasierte Strategie-System im Trailer vor

Erscheint am: 17. November

Persona 5 Tactica ist ein Spin-off des JRPG-Hits Persona 5, kommt aber in einem etwas niedlicheren Look daher und geht auch beim Gameplay einen anderen Weg. Es handelt sich nämlich um ein Taktik-RPG, dessen Kampfsystem an Spiele wie XCOM oder auch Baldur’s Gate 3 erinnert. Ihr seht euer Team in den Gefechten also von schräg oben und müsst sowohl die Deckungsmöglichkeiten als auch die Spezialfähigkeiten jedes Charakters klug ausnutzen.

Persona 5 Tactica hat aber auch neue Kniffe zu bieten: Ihr führt nämlich stets drei Charaktere in den Kampf, die auf der zwischen ihnen liegenden, dreieckigen Fläche besondere Team-Angriffe ausführen können. Deshalb ist das Einkreisen der Gegner besonders wichtig. Außerdem bekommt ihr natürlich eine brandneue, spannende Geschichte rund um die Phantomdiebe, die diesmal in einem fremdartigen Reich landen und sich mit einem Tyrannen anlegen.

Hogwarts Legacy

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Erscheint am: 14. November

Mit Hogwarts Legacy kommt der Open-World-Hit auf Nintendo Switch, der euch in die Welt von Harry Potter entführt. Für Fans der Vorlage ist das Spiel schon allein deshalb ein Muss, weil ihr hier die wunderschön und detailliert nachgebaute Zauberschule Hogwarts bis in den letzten Winkel erkunden könnt. Obwohl Hogwarts Legacy lange vor den Filmen und Büchern im 19. Jahrhundert spielt, werdet ihr dabei viele Räume, magische Gegenstände und auch den einen oder anderen Bewohner wiedererkennen.

Man muss aber kein großer Harry-Potter-Fan sein, um mit Hogwarts Legacy eine Menge Spaß zu haben. Selbst wenn ihr einfach nur ein tolles Open-World-Spiel sucht, seid ihr hier an der richtigen Adresse, da ihr in eine der interessantesten und fantasievollsten Spielwelten der letzten Jahre abtauchen könnt. Hinzu kommt, dass Hogwarts Legacy durch die Vielfalt an sehr unterschiedlich einsetzbaren Zaubern ein spannendes und kreatives Kampfsystem besitzt.

Song of Nunu: A League of Legends Story

1:20 Song of Nunu zeigt Charaktere aus LoL so persönlich, wie wir sie noch nie sahen

Erscheint am: 1. November

Nach The Mageseeker und Ruined King bekommt ihr mit Song of Nunu eine neue, spannende Geschichte aus dem Universum von League of Legends. Diesmal dreht sich alles um den kleinen Jungen Nunu und seine Freundschaft mit dem Yeti Willump. Die beiden begeben sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise durch das wunderschöne, aber auch gefährliche und eiskalte Land Freljord, um Nunus Mutter zu suchen.

Bei Song of Nunu handelt es sich um ein aufwendig im bunten Stil eines Animationsfilms inszeniertes Action-Adventure. Ihr wandert, klettert und fahrt mit dem Schlitten durchs Land, wobei ihr Schneestürme, Angriffe von Wölfen und Begegnungen mit bekannten Helden aus League of Legends erlebt. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen Nunu und Willump stets zusammenarbeiten und sich gegenseitig beim Lösen von Rätseln und Überwinden von Hindernissen und Gefahren unterstützen.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

4:55 Naruto X Boruto - Gameplay-Überblick zum neuen Ultimate Ninja Storm Connections

Erscheint am: 17. November

Wie schon die älteren Teile der Ninja-Storm-Reihe ist auch Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ein Fighting Game, in dem ihr euch in 3D-Arenen spektakulär inszenierte Kämpfe ganz im Stile der Animes liefert. Da diesmal sowohl Kämpfer aus Naruto Shippuden als auch aus Boruto dabei sind, ist die Auswahl auf stolze 130 spielbare Charaktere angestiegen, sodass ihr mit eurem persönlichen Lieblings-Ninja aus der Vorlage antreten könnt.

Im Multiplayer können sich wie üblich zwei Spieler*innen lokal oder online spannende Duelle liefern. Daneben gibt es diesmal gleich zwei Story-Modi: Die erste Story fasst die Geschichte der Rivalität zwischen Naruto und Sasuke zusammen und enthält Szenen aus dem Anime. Die zweite Geschichte ist hingegen vollkommen neu und dreht sich um Boruto, der nach der Begegnung mit einem Mädchen in einem Online-Spiel in einen großen Kampf verwickelt wird.

Star Ocean The Second Story R

1:49 Star Ocean Second Story R - Das Anime-Opening stimmt euch auf Remake des PS1-Klassikers ein

Erscheint am: 2. November

Star Ocean The Second Story R ist kein simples Remaster, sondern ein aufwendiges Remake des JRPG-Klassikers aus 1998, das wunderschöne 3D-Landschaften bietet, aber bei den Charakteren trotzdem am Pixellook festhält, was zu einem einzigartigen Look voller nostalgischem Charme führt. Auch am Soundtrack und der Vertonung der Figuren wurde vieles verbessert und es wurden neue Funktionen wie zum Beispiel Schnellreisen hinzugefügt, die das Spiel komfortabler machen.

Nichts geändert hat sich an der komplexen Geschichte, die Elemente von Fantasy und Science Fiction miteinander vermischt und deren Verlauf ihr durch eure Aktionen und sogar schon durch die Wahl der Spielfigur am Anfang beeinflusst. Spielerisch bekommt ihr traditionelle, gruppenbasierte Taktikkämpfe sowie ein komplexes Fortschrittssystem. Letzteres lässt euch auch viele friedliche Fähigkeiten wie Kochen, Malen und Schmieden erlernen.

Super Crazy Rhythm Castle

Super Crazy Rhythm Castle mischt Rhythmus- und Rätselspiel und fügt viele ungewöhnliche Ideen hinzu.

Erscheint am: 14. November

Super Crazy Rhythm Castle ist eine Mischung aus Rhythmus- und Rätselspiel, das ihr allein oder im Koop mit bis zu vier Spieler*innen spielen könnt, und zwar sowohl online als auch lokal an einer Konsole. Eure Aufgabe ist es, die Burg eines verwirrten Königs zu erobern, wozu ihr euch einer ganzen Reihe seltsamer Herausforderungen stellen müsst, die von uralten Beschwörungsritualen bis zum Kampf gegen einen Auberginen-DJ reichen.

In den Leveln ist mal mehr Geschicklichkeit und mal eher Intelligenz gefragt, wobei ihr oft mehrere Dinge gleichzeitig tun oder die Aufgaben klug innerhalb eurer Gruppe aufteilen müsst. Stets geht es dabei auch darum, das eigene Rhythmusgefühl unter Beweis zu stellen. Der Soundtrack bietet über 30 Songs aus den verschiedensten Genres, von Rock über Hiphop bis Dubstep. Durch gute Leistungen könnt ihr noch weitere Tracks freispielen.

My Time at Sandrock

1:45 My Time at Sandrock - Trailer zum Farming-RPG

Erscheint am: 2. November

Wie der Vorgänger My Time at Portia ist auch My Time at Sandrock eine Lebenssimulation wie Stardew Valley oder Harvest Moon. Allerdings müsst ihr hier keinen Bauernhof aufbauen, sondern übernehmt eine heruntergekommene Werkstatt und bringt sie wieder in Schuss. Dementsprechend liegt der Fokus hier eher auf Crafting als auf Farming. Trotzdem könnt ihr auch in My Time at Sandrock Pflanzen anbauen, Vieh halten, kochen und vieles mehr.

Außerdem könnt ihr euch natürlich mit den Bewohnern von Sandrock anfreunden, mit ihnen Feste feiern und enge Beziehungen knüpfen oder sogar heiraten und eine Familie gründen. Ganz friedlich ist euer Leben aber nicht, denn um das kleine Wüstenstädtchen vor dem Untergang zu retten, müsst ihr auch kämpfen und die Geheimnisse einer vor 300 Jahren untergegangenen Zivilisation erkunden, deren Ruinen in der Umgebung verstreut sind.

Fashion Dreamer

In Fashion Dreamer startet ihr eine Karriere als Mode-Influencer.

Erscheint am: 3. November

Fashion Dreamer lässt euch in die Welt der Mode eintauchen und eine Karriere als erfolgreicher Fashion-Influencer starten. Dabei beginnt ihr damit, die Straßen und Plätze der virtuellen Welt Eve nach den schicksten Kleidungsstücken und Mode-Accessoires abzusuchen. Mit diesen stellt ihr Outfits für eure sogenannten Musen zusammen und schickt diese daraufhin an die schönsten Orte der Spielwelt, um dort atemberaubende Fotos von ihnen zu schießen, die neue Trends setzen werden.

Mithilfe von mehr als 1400 Vorlagen könnt ihr auch eure eigenen Kleidungsstücke designen, sie in selbst eingerichteten Showrooms ausstellen und erfolgreiche Marken aufbauen. Im Online-Modus könnt ihr eure Kreationen mit der ganzen Welt teilen oder die von anderen erschaffenen Kleidungsstücke eurer Sammlung hinzufügen. Im Nintendo eShop gibt es Fashion Dreamer übrigens noch bis zum 20. November 10 Prozent günstiger.