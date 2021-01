Im Nintendo eShop bekommt ihr gerade sowohl Mario Kart 8 Deluxe als auch Super Mario Odyssey 33 Prozent günstiger. Die beiden Switch-exklusiven Spiele kosten damit nur noch 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Es handelt sich dabei um eine Aktion zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros., die parallel zu den Neujahrsangeboten bis zum 10. Januar läuft.

Nintendo eShop: Mario Kart 8 Deluxe & Super Mario Odyssey im Angebot

Was bietet Mario Kart 8 Deluxe?

Mehr Umfang: Mit Mario Kart 8 Deluxe hat der König der Kart-Racer seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Im Vergleich zur ursprünglichen Version für die Wii U ist der Umfang noch weiter gewachsen. Nicht nur sind alle 37 Fahrer und 48 Strecken enthalten, die es schon im Original und den beiden DLCs gab. Es gibt auch neue Fahrer, beispielsweise Bowser Jr. und die Inklinge aus Splatoon. Auch zwei neue Items sind dabei: Der Geist lässt uns Gegenstände von anderen Fahrern klauen, die Feder über Gegner und Hindernisse hinweghüpfen.

Alte Stärken: Beim Gameplay bleibt die Switch-Version dem Original trotz ein paar kleiner Änderungen größtenteils treu. Das ist auch gut so, denn nach wie vor ist Mario Kart 8 ein Riesenspaß, was neben den kreativen Items und der über Jahrzehnte perfektionierten Steuerung auch am hervorragenden Design der knallbunten Strecken liegt. Neben den Rennen stehen uns abermals verschiedene Schlachten-Modi wie Ballonschlacht oder Münzenjäger zur Verfügung. Den meisten Spaß hat man wie immer im lokalen Koop, aber auch Online-Multiplayer mit bis zu 12 Spielern ist möglich. Die Jagd auf Drei-Sterne-Wertungen im Solomodus motiviert ebenfalls.

Mehr erfahren: Zum GamePro-Test von Mario Kart 8 Deluxe

Fazit: Schon die ursprüngliche Version von Mario Kart 8 war ein äußerst gelungener und umfangreicher Kart Racer, der neue Maßstäbe im Genre setzte. Die Deluxe Edition bietet zwar keine großen Änderungen, macht durch ihre kleinen Anpassungen und zusätzlichen Inhalte das Gesamterlebnis aber noch ein bisschen besser. Die Switch-Version von Mario Kart 8 ist damit eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für alle, die auch nur ein bisschen was mit Arcade-Rennspielen anfangen können. Nicht umsonst haben wir im GamePro-Test 92 Punkte vergeben.

Mario Kart 8 Deluxe statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Was ist Super Mario Odyssey?

Ein neuer Hut: Das Switch-exklusive Super Mario Odyssey ist einer der größten Hits und Kritikerlieblinge der Konsole. Es handelt sich im Grunde um ein traditionelles Mario-3D-Jump&Run im Stile eines Super Mario Galaxy, aber mit einer Menge neuer Ideen. Die vielleicht wichtigste ist der Hutwurf, durch den Mario die Kontrolle über andere Charaktere übernehmen kann, was für interessante taktische Möglichkeiten sorgt. Bei dem Hut handelt es sich übrigens um ein lebendiges Wesen namens Cappy, das uns helfen will, die wieder einmal von Bowser entführte Prinzessin Peach zu befreien.

Tradition und Abwechslung: Trotz dieser neuen Mechanik werden sich Mario-Veteranen in Odyssey sofort wohlfühlen, denn der agile Klempner hat sein ganzes Hüpf-Repertoire noch drauf, vom Dreifachsprung bis zum Rückwärtssalto. Kleine Rätsel lockern das Gameplay zwischendurch auf. Lobende Erwähnung verdienen zudem die hübschen und abwechslungsreichen Welten, die jeweils eine eigene kleine Geschichte erzählen. Gelegentlich haben die Entwickler sogar auf kreative Weise 2D-Abschnitte in die Levels eingebaut, welche nostalgische Gefühle aufkommen lassen.

Mehr erfahren: Zum GamePro-Test von SUper Mario Odyssey

Fazit: Super Mario Odyssey ist ein 3D-Jump&Run, das kein Mario-Fan verpassen darf. Nintendo ist es nicht nur gelungen, die Stärken und das Spielgefühl der für ältere Konsolen erschienenen Vorgänger in einer modernen Form auf die Switch zu bringen. Mit dem Hutwurf wurde ein neue Mechanik eingefügt, die sich hervorragend ins bekannte Gameplay einfügt und es um viele kreative Möglichkeiten erweitert. Weil auch die Welten hervorragend designt und immer für eine Überraschung gut sind, gehört Super Mario Odyssey mit stolzen 95 Punkten zu einem der am höchsten bewerteten Switch-Spiele (und Spiele überhaupt) hier auf GamePro.

Super Mario Odyssey statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Neujahrsaktion: Weitere Switch-Spiele im Angebot

Parallel zu diesen beiden Angeboten läuft, wie gesagt, bis zum 10. Januar auch noch die Neujahrsaktion im Nintendo eShop. Hier gibt es viele weitere Switch-Spiele im Angebot, darunter auch einige der großen First-Party-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Luigi's Mansion 3. Zur Übersicht über die Angebote kommt ihr hier:

Nintendo eShop Neujahrsaktion: Zu den Angeboten für Nintendo Switch