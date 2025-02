Mario Kart 8 Deluxe: Gebt ihr mit der A-Taste Gas? Diese Alternative bringt euch besser um die Kurven

Mario Kart 8 Deluxe richtet sich zwar an die ganze Familie, bietet aber auch einige taktische Finessen.

Die allermeisten Mario Kart 8 Deluxe-Spieler*innen dürften mit der A-Taste auf dem Joy-Con oder Pro-Controller Gas geben. Aber wusstet ihr, dass es insgesamt sogar vier Möglichkeiten gibt, das Gaspedal durchzudrücken?

Eine davon fühlt sich für die meisten Leute wohl am besten an und kann euch dabei helfen, im Spiel sehr viel besser zu werden – erst recht, wenn ihr schon fortgeschritten und in der 200ccm-Klasse unterwegs seid.

Mario Kart 8 Deluxe hat vier Möglichkeiten, Gas zu geben, aber welche ist die beste?

Darum geht's: Um in Mario Kart 8 Deluxe loszurasen, drücken die allermeisten wahrscheinlich einfach auf den A-Knopf. Insgesamt stehen euch aber vier verschiedene Arten zur Verfügung, um schneller zu werden. Ihr könnt nicht nur auf A drücken, sondern habt auch noch die folgenden, teils sehr überraschenden Möglichkeiten:

Drückt den rechten Stick nach vorn/oben , um Gas zu geben und nach hinten/unten, um zu bremsen.

, um Gas zu geben und nach hinten/unten, um zu bremsen. Stellt die Fahrhilfe ein , die automatisch für euch Gas gibt.

, die automatisch für euch Gas gibt. Drückt Y statt A. Der linke Knopf funktioniert genauso gut!

Dass auch mit dem rechten Stick die Geschwindigkeit reguliert werden kann, dürfte viele überraschen. So richtig sinnvoll dürfte es für die allermeisten Fahrer*innen aber nicht sein, immerhin müssen wir dann echte Finger-Verrenkungen vollführen, wenn wir den X-Knopf oder ZR erreichen wollen, um nach rechts zu driften und nach hinten zu schauen.

Auch von der Fahrhilfen-Variante würden wir tendenziell eher abraten. Das gilt natürlich nur, wenn ihr nicht aus Accessibility-Gründen auf die Einstellung zurückgreift oder sie vielleicht für eure Kids einstellt. Aber wollt ihr in 200ccm-Rennen besonders gut fahren, solltet ihr wahrscheinlich lieber selbst bestimmen, wann ihr Gas geben wollt.

Die wohl beste Methode: der Y-Knopf! Wenn ihr A drückt, ist es nicht so angenehm, gleichzeitig auch auf B oder X zu tippen. Nutzt ihr jedoch den Y-Knopf, liegt euer Daumen auch in einer natürlicheren Position. So habt ihr eine größere Fläche des Fingers, mit der ihr ohne Probleme auch X und B drücken könnt, während ihr das Gaspedal durchgedrückt lasst.

Hier könnt ihr euch das nochmal in einem kurzen Video ansehen:

Wieso ist Bremsen so wichtig? Allzu oft müsst ihr während des Spielens nicht nach hinten schauen, aber vor allem auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe kommt ihr nicht umhin, öfter mal auf die Bremse zu drücken.

Ohne das sogenannte Brake-Drifting, bei dem ihr mit Hilfe der Bremse elegant um die Kurven fegt, fliegt ihr bei 200ccm immer wieder von der Strecke oder rast in die seitliche Begrenzung, wodurch ihr wertvolle Sekunden verliert – mehr, als durch das Bremsen und eine vermeintlich niedrigere Geschwindigkeit verloren gehen.

Auf welche Art und Weise habt ihr bisher immer in Mario Kart 8 Deluxe Gas gegeben und versucht ihr jetzt vielleicht eine andere Methode?