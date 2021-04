Nintendo Switch: Süßer Mini-Drucker erweckt eure Screenshots zum Leben

Falls ihr die schönsten Erinnerungen auf eurer Nintendo Switch schon immer mal festhalten und an die Wand bringen wolltet, solltet ihr einen Blick auf die aktuelle Kooperation von Nintendo und Fujifilm werfen. Denn die beiden Unternehmen haben jetzt ein Gerät entwickelt, das euch diesen Wunsch erfüllen kann.

Erinnerungen für die Ewigkeit

Worum geht es? Die Kooperation beinhaltet einen kabellosen Mini-Drucker. Mit dem instax mini Link ist es möglich, die Screenshots auszudrucken, die auf der Nintendo Switch aufgenommen wurden. Der Drucker und die passende App, mit der die Bilder an den Drucker gesendet werden können, erscheinen am 30. April 2021.

Wie funktioniert das Ganze? Mit einer kostenlosen App könnt ihr die Switch-Screenshots über einen QR Code ähnlich zur Teilen-Funktion scannen. Im Anschluss werden die Bilder direkt an den Drucker gesendet und ausgedruckt.

Kooperation bislang Japan-exklusiv

Was kann die App noch? Neben dem funktionellen Part können User mit der App die Screenshots weiter verschönern. So können Rahmen aus den drei Nintendo-Titeln Super Mario, Animal Crossing: New Horizons und New Pokémon Snap hinzugefügt werden. Außerdem können verschiedene Effekte genutzt werden, um die Screenshots zu verzieren.

Die App samt Mini-Drucker wurden bislang nur für den japanischen Markt angekündigt. Aktuell bliebe euch also nur die Option, den Mini-Drucker zu importieren und die App im japanischen App-Store herunterzuladen.

GamePro hat bei Nintendo angefragt, ob es die Kooperation auch nach Deutschland schaffen wird. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Beitrag aktualisieren.

Habt ihr die Bilder ausgedruckt, könnt ihr sie an eure Liebsten verschenken, in Fotobüchern aufbewahren oder an die Wand hängen, um eure Wohnung zu verzieren.

Würdet ihr euch über den Mini-Drucker freuen, wenn er es nach Deutschland schafft?