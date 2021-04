Switch Pro: Renderbilder zeigen möglichen Look der Konsole samt neuer Features

Dank Gerüchten, Berichten und vermeintlicher Leaks wissen wir schon eine ganze Menge über die Switch Pro. Da Nintendo aber nicht mit offiziellen Informationen oder gar Bildern aus der Hüfte kommt, hat es sich der Youtube-Kanal Zone of Tech zur Aufgabe gemacht, selbst ein Mock-Up der Konsole zu erstellen. Dafür haben die Technik-Pros alle verfügbaren seriösen Quellen nach neuen Features durchkämmt.

So könnte die Switch Pro aussehen

In ihrem Video gehen Zone of Tech noch einmal die Informationen durch, auf deren Basis sie einige Renderbilder erstellt haben. Am auffälligsten ist natürlich der größere Bildschirm der Switch Pro. Damit die Konsole nicht zu groß wird, könnten die dicken Ränder wegfallen, wie wir sie von der Ur-Switch kennen. Das Display würde so wie bei einigen modernen Smartphones beinahe die komplette Vorderseite einnehmen.

OLED-Display von Samsung: Ein vielsagender Blog-Eintrag von Samsung deutet darauf hin, dass der Hardware-Hersteller den OLED-Bildschirm der Switch Pro liefern wird. Dank der besseren Technologie, dürfen wir uns auf satte Farben und klare Kontraste freuen.

Link zum YouTube-Inhalt

Auflösung: Der Handheld wird sich wohl auf eine Auflösung von 720p beschränken. Das klingt nach wenig, sollte bei der kleinen Darstellung jedoch genügen. Zumal ansonsten die Framerate und die Batterieleistung leiden würden.

Im Dock-Modus sollte die Switch Pro jedoch eine Auflösung von 4K bieten. Das könnte durch Nvidias DLSS Technologie möglich gemacht werden, die Spiele in 4K (Upscaling) darstellen kann, ohne zu viele Ressourcen von der Hardware abziehen zu müssen.

Alle wichtigen Informationen zur Switch Pro findet ihr in unserem großen Übersichts-Artikel:

0 3 Mehr zum Thema Nintendo Switch Pro - Release, Preis, Specs: Alle Infos & Gerüchte zum neuen Modell

Weitere Artikel zum Thema Switch Pro:

Wann erscheint die Switch Pro?

Immer wieder rechneten Experten mit einer Präsentation der Switch Pro, doch bis heute ist nichts offiziell. Manche Fans glauben schon gar nicht mehr an eine Veröffentlichung des Upgrades.

Der Grund für anhaltenden Gerüchte scheint aber zu sein, dass Nintendo die Switch Pro intern verschoben hat. Sie sollte schon früher erscheinen, aber die originale Switch verkauft sich noch immer wie geschnitten Brot.

Außerdem behindert eine Knappheit an Halbleiterchips momentan die Produktion von Elektronik-Hardware.

Angeblich wird die Switch Pro zu Beginn des kommenden Jahres vorgestellt und könnte kurze Zeit später erscheinen. Ein Release im März oder April 2022 erscheint zum jetzigen Zeitpunkt realistisch.

Wie gefallen euch die Renderbilder der Switch Pro?