Auch diese Woche sind im Nintendo eShop wieder zahlreiche neue Angebote für die Nintendo Switch gestartet, darunter sowohl größere Titel als auch einige Geheimtipps. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights vor. Falls ihr lieber gleich selbst stöbern möchtet, findet ihr die Übersicht hier:

Nintendo eShop: Zu den aktuellen Angeboten für die Nintendo Switch

Valkyria Chronicles 4

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Angebot gültig bis: 24. August

Auch im vierten Teil der Valkyria Chronicles liefern wir uns wieder packende Rundenschlachten in einem fiktiven, aber stark an den zweiten Weltkrieg erinnernden Konflikt. Dabei steuern wir unsere Soldaten wie in einem Third Person Shooter und übernehmen das Zielen und Schießen selbst, sodass eine starke Action-Komponente hinzukommt. Zudem überzeugt Valkyria Chronicles 4 durch die tolle Story, die tiefen Charaktere und den stimmungsvollen Anime-Stil. Übrigens könnt ihr euch gerade auch für 7,99 statt 14,99 Euro in das erste Valkyria Chronicles stürzen. Es ist aber kein Problem, gleich mit Teil 4 einzusteigen.

Valkyria Chronicles 4 statt 39,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Metro 2033 & Metro Last Light Redux

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Angebot gültig bis: 20. August

Mit den Redux-Versionen von Metro 2033 und Metro Last Light bekommt ihr die beiden Shooter-Klassiker in einer technisch stark verbesserten und perfekt für die Switch angepassten Form. Die auf dem Roman des russischen Autors Gluchowski basierenden Spiele liefern düstere Horroratmosphäre in einem postapokalyptischen Moskau, in dem die letzten Überlebenden sich in Metro-Tunneln vor Radioaktivität und mutierten Kreaturen verstecken. Qualitativ liegen beide Shooter ungefähr gleichauf, aber weil sie eine durchgehende Story erzählen, sollte man mit Metro 2033 anfangen.

Metro 2033 statt 24,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Sonic Mania

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Angebot gültig bis: 24. August

Sonic Mania ist ein Jump&Run im Stil der alten Sonic-Spiele für den Sega Mega Drive. Sowohl optisch als auch spielerisch ist das im Pixellook gehaltene Spiel auf den ersten Blick kaum von den Originalen zu unterscheiden. Die Entwickler scheinen sich sowohl beim Leveldesign als auch bei den Fähigkeiten das Beste aus den Klassikern herausgesucht zu haben. Bei näherem Hinsehen fallen aber auch einige Verbesserungen auf, etwa bei den Animationen, bei grafischen Details oder bei den Zwischensequenzen. Außerdem sind die Levels umfangreicher geworden.

Sonic Mania statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder

Angebot gültig bis: 24. August

In Rock of Ages 2 übernehmen wir wie schon im Vorgänger die Kontrolle über einen rollenden Felsbrocken, der Verteidigungsanlagen dem Erdboden gleichmacht. Das Design der Levels orientiert sich dabei an verschiedenen Geschichts- und Kunstepochen, vom antiken Ägypten über die Renaissance bis hin zum Surrealismus. Zudem glänzt Rock of Ages 2 durch seinen Humor und seine an Monty Python erinnernden Animationen historischer Persönlichkeiten. Im Multiplayer wird versucht, dem gegnerischen Felsen Hindernisse in den Weg zu stellen.

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder statt 14,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Operencia: The Stolen Sun

Angebot gültig bis: 17. August

Mit Operencia: The Stolen Sun bekommt ihr einen typischen Dungeon Crawler in First-Person-Perspektive. Ihr erkundet eine interessante Fantasy-Welt, die von Märchen und Mythen des europäischen Raum inspiriert ist. Die Kämpfe laufen wie in den Klassikern des Genres rundenbasiert ab und machen den Großteil des Spiels aus, zwischendurch eingestreute Rätsel lockern das Gameplay auf. Auch ein paar Crafting-Mechaniken sind enthalten.

Operencia: The Stolen Sun statt 29,99€ für 17,99€ im Nintendo eShop

Team Sonic Racing

GamePro-Wertung: 78 Punkte

Angebot gültig bis: 24. August

Team Sonic Racing ist ein Kart-Racer alter Schule, ganz im Stile eines Mario Kart, aber eben mit den aus der Sonic-Reihe bekannten Charakteren. In knallbunten, fantasievollen Welten liefern wir uns Arcade-Rennen und versuchen, durch Power Ups und gutes Timing beim Einsatz unseres Turbos einen Vorteil über unsere Gegner zu erhalten. Wie der Name schon sagt, können wir dabei auch in Teams antreten und miteinander kooperieren. An den großen Konkurrenten Mario Kart 8 Deluxe kommt Team Sonic Racing zwar nicht heran, aber eine nette Abwechslung ist das niedliche Rennspiel allemal.

Team Sonic Racing statt 39,99€ für 27,99€ im Nintendo eShop

Star Wars Pinball

Angebot gültig bis: 17. August

Das von den für gute Pinball-Spiele bekannten Zen Studios stammende Star Wars Pinball liefert einen gewaltigen Umfang: 19 Tische sind enthalten, die auf den Episoden 4 bis 8 sowie auf den Spin-Offs Rogue One und Solo sowie den TV-Adaptionen Clone Wars und Rebels basieren. Die Switch-Version beinhaltet zudem zahlreiche exklusive Funktionen, Modi und Spielelemente, beispielsweise einen Karrieremodus, den Galaktischen Kampf, in dem Spieler sich für die dunkle oder helle Seite entscheiden müssen, oder die Möglichkeit, durch Missionen Macht-Kräfte freizuschalten.

Star Wars Pinball statt 29,99€ für 17,99€ im Nintendo eShop

Puyo Puyo Champions

Angebot gültig bis: 24. August

Puyo Puyo Champions ist ein Action-Puzzlespiel, das nicht nur allein, sondern auch im lokalen Multiplayer gegen Freunde oder online gegen den Rest der Welt jede Menge Spaß bringt. Man kann sogar Turniere veranstalten oder an der Puyo Puyo League teilnehmen. Das Spielprinzip erinnert stark an den Klassiker Tetris. Wir versuchen, aus gleichfarbige Kugeln Ketten zu bilden, sodass sie sich auflösen. Lassen wir viele Kugeln verschwinden, müssen unsere Gegner sich mit desto mehr von ihnen herumschlagen. Am effektivsten ist es daher, mit einer gewaltigen Kettenreaktion zu einem vernichtenden Schlag auszuholen.

Puyo Puyo Champions statt 9,99€ für 3,99€ im Nintendo eShop

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King

Angebot gültig bis: 24. August

Das Bundle Disney Classic Games bringt mit Aladdin und Der König der Löwen zwei der beliebtesten Disney-Spiele aller Zeiten auf die Nintendo Switch. Beide Jump&Runs wurden verbessert, mit neuen Grafikoptionen ausgestattet und enthalten jetzt sowohl eine Save- als auch eine Rewind-Funktion, mit der man schwierige Stellen gleich nochmal angehen kann. Als Aladdin begeben wir uns auf eine Reise durch Agrabah, um Dschafar zu besiegen und Jasmin zu retten. Als Simba müssen wir uns gegen fiese Hyänen und trampelnde Gnus wehren, um unseren Platz als König der Tiere einzunehmen.

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King statt 34,99€ für 20,99€ im Nintendo eShop

Dandy Dungeon: Legend of Brave Yamada

Angebot gültig bis: 26. August

Bei Dandy Dungeon: Legend of Brave Yamada handelt es sich um ein Roguelike-RPG im pixeligen Retro-Look und zugleich um eine skurrile Liebeskomödie. Wir übernehmen die Rolle des Spieleprogrammierers Yamada, der sich in seine Nachbarin verliebt. Nach ihrem Vorbild programmiert er eine Prinzessin Maria in sein Spiel hinein, zu der er selbst als Held sich einen Weg durch zahlreiche düstere Dungeons bahnen muss. Dazu zeichnen wir mit dem Finger oder dem Controller einen Weg zum Ausgang des Dungeons, wobei Timing und der kluge Einsatz unserer Fähigkeiten über den Erfolg entscheiden.

Dandy Dungeon: Legend of Brave Yamada statt 15,99€ für 9,59€ im Nintendo eShop