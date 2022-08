Nintendo Switch: Holt euch jetzt die neuesten Pokémon-Spiele günstig im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt bekommt ihr gerade Pokémon-Spiele für Nintendo Switch im Sonderangebot. Das Anfang des Jahres erschienene Pokémon-Legenden: Arceus kostet nur noch 39,99€ (UVP: 59,99€). Die im November letzten Jahres erschienenen Spiele Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle bekommt ihr sogar für die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung, also für 29,99€. Laut Vergleichsplattformen sind Saturn und MediaMarkt in allen drei Fällen derzeit die günstigsten Anbieter.

Die Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch laufen. Die Versandkosten liegen bei 2,99€. Ihr könnt sie euch jedoch sparen, indem ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

Was ist Pokémon-Legenden: Arceus?

Pokémon-Legenden: Arceus spielt wie Perle und Diamant in der Sinnoh-Region, allerdings weit in der Vergangenheit zu einer Zeit, als es noch keine Pokémon-Liga gab. Das Spin Off hat uns im GamePro-Test nicht nur aufgrund seiner riesigen und abwechslungsreichen Spielwelt, sondern auch durch sinnvolle Änderungen im Pokémon-Konzept überzeugt. So können wir uns nun an wilde Pokémon heranschleichen und sie mit einem gezielten Ballwurf schnell einfangen, ohne uns in langwierige Kämpfe verwickeln zu lassen. Ansonsten folgt Pokémon-Legenden: Arceus trotzdem im Wesentlichen der üblichen Formel: Wir sammeln die kleinen Monster, trainieren sie und lassen sie in Kämpfen gegeneinander antreten.

Was sind Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle?

Bei Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant handelt es sich um die Switch-Remakes der ursprünglich 2007 für Nintendo DS erschienenen Editionen Perle und Diamant. Technisch sind diese den Originalen natürlich weit überlegen und mit ihrer modernen 3D-Grafik an die Möglichkeiten der Nintendo Switch angepasst. Beim Gameplay bleiben sie der Vorlage hingegen im Wesentlichen treu, ihr bekommt also traditionelle Pokémon-Spiele. Wie üblich bieten beide Editionen jeweils exklusive legendäre Pokémon. Bei Leuchtende Perle sind das neben dem auf dem Cover zu sehenden Palkia auch Arktos, Zapdos, Lavados und Lugia, bei Strahlender Diamant kommen zu Dialga noch Raikou, Entei, Suicune und Ho-Oh dazu.

