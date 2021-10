Pokémon Diamant/Perl: Unterschiede der Editionen & exklusive Pokémon

Am 19. November 2021 erscheinen mit Strahlender Diamant und Leuchtende Perle die Nintendo Switch-Remakes der vierten Pokémon-Generation. Und wie immer gibt es Versionsunterschiede. Denn sowohl in Diamant als auch in Perl sind eine Handvoll Pokémon zu finden, die es in der jeweils anderen Version nicht gibt. Um euch die Kaufentscheidung abzunehmen, führen wir hier alle editionsexklusiven Taschenmonster für euch auf.

Legendäre Pokémon in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Wie in allen Pokémon-Spielen bieten Strahlender Diamant und Leuchtende Perle ein legendäres Pokémon, das ihr nur in der jeweiligen Edition fangen könnt:

Dialga gibt es nur in Strahlender Diamant

gibt es nur in Strahlender Diamant Palkia gibt es nur in Leuchtende Perle

So sehen die legendären Pokémon aus:

Natürlich könnt ihr Dialga oder Palkia nachträglich noch per Tausch erhalten, sodass ihr am Ende beide besitzt. Das gilt auch für die restlichen editionsexklusiven Monster.

Exklusive Pokémon in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Diese 20 Pokémon gibt es nur in Strahlender Diamant

(Dialga)

Jurob

Jugong

Sichlor

Scherox

Kramurx

Larvitar

Pupitar

Despotar

Fiffyen

Magnayen

Stollunior

Stollrak

Stollos

Kecleon

Koknodon

Rameidon

Kramshef

Skunkapuh

Skuntank

Diese 20 Pokémon gibt es nur in Leuchtende Perle

(Palkia)

Flegmon

Lahmus

Laschoking

Pinsir

Traunfugil

Traunmagil

Hunduster

Hundemon

Damhirplex

Seemops

Seejong

Walraisa

Kindwurm

Draschel

Brutalanda

Schilterus

Bollterus

Charmian

Shnurgarst

Was ihr außerdem über die Diamant- und Perl-Remakes wissen müsst

Release und Neuerungen: Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erscheinen am 19. November 2021 für Nintendo Switch. Fünf Dinge, die das Remake moderner und praktischer machen als das Original, haben wir in unserer großen GamePro-Preview für euch aufgeführt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Pokémon-Edition werdet ihr euch kaufen und warum? Schreibt's uns in die Kommentare!