Nintendo Switch OLED: Jetzt Pokémon Karmesin & Purpur Special Edition vorbestellen

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt die die neue Nintendo Switch OLED im Design von Pokémon Scarlet & Violet vorbestellen, und zwar für 359,99€. Die Special Edition soll am 4. November und damit zwei Wochen vor den neuen Pokémon-Spielen Karmesin und Purpur erscheinen. Hier bekommt ihr sie:

Bei Amazon ist die neue Switch OLED hingegen noch nicht bestellbar, zumindest ist die Shopseite aber schon live. Sie könnte also jederzeit auch dort auftauchen:

Special Editions der Nintendo Switch sind gerne mal recht schnell ausverkauft. Bei einem Design zu einer so beliebten Serie wie Pokémon könnte das erst recht der Fall sein. Wenn ihr euch die neue Nintendo Switch OLED sichern wollt, solltet ihr also besser nicht zu lange zögern.

Was bietet das neue Pokémon-Design?

Am Design der neuen Nintendo Switch OLED fallen zunächst einmal die beiden legendären Pokémon Koraidon und Miraidon auf, die jeweils exklusiv in einer der beiden Editionen des Spiels enthalten sein werden und hier in der Farbe dieser Edition (also Karmesin bei Koraidon und Purpur bei Miraidon) abgebildet sind.

Die Rückseite der Handheld-Konsole ist bedeckt mit Abbildungen der Starter-Pokémon im Graffiti-Stil, die sich bis auf die Joy-Con Controller erstrecken. Letztere sind natürlich auch in den passenden Farben gehalten und auf der Vorderseite zudem mit dem Wappen der Schulen von Karmesin und Purpur verziert. Nintendos Ankündigungsvideo vermittelt einen guten Eindruck davon, wie hübsch die neue Switch OLED ist:

Gibt es technische Änderungen?

Nein. Wie bei früheren Special Editions der Nintendo Switch geht es auch diesmal rein ums Äußere. Es handelt sich also um ein Sammlerstück für Fans, das keinerlei technische Vorteile gegenüber der normalen Nintendo Switch OLED bietet.

Was ist überhaupt Pokémon Karmesin & Purpur?

Pokémon Karmesin und Purpur sind die neuen Pokémon-Spiele für Nintendo Switch, die am 18. November erscheinen. Sie bilden die 9. Generation der Hauptreihe und schicken euch in eine landschaftlich und architektonisch an Spanien erinnernde Open World. Der Kern des Gameplays wird natürlich wie immer aus dem Fangen und Trainieren der kleinen Monster bestehen, die man in Kämpfen gegeneinander antreten lässt.

Es wird aber auch Neuerungen geben, zum Beispiel den Koop für bis zu vier Spieler*innen. Zudem hat uns die Grafik in den bisherigen Trailern deutlich besser gefallen als in Pokémon-Legenden: Arceus und Pokémon Schild und Schwert, auch wenn der Stil der Letzteren prinzipiell ähnlich ist. Wie üblich unterscheiden sich die beiden Editionen unter anderem dadurch voneinander, dass bestimmte Pokémon exklusiv nur in einer von ihnen auftauchen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

