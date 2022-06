Pokémon Karmesin & Purpur: Jetzt im Doppelpack mit Steelbook vorbestellen [Anzeige]

Bei Amazon könnt ihr jetzt die Doppelpack Edition von Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin vorbestellen, die neben den beiden Switch-Spielen auch das Steelbook enthält. Der Preis liegt derzeit bei 139,99€. Wie üblich bei Vorbestellungen gibt euch Amazon eine Preisgarantie: Falls die Doppelpack Edition bis zum Erscheinungstermin am 18. November noch günstiger wird, zahlt ihr den günstigeren Preis.

Einzeln könnt ihr Pokémon Purpur und Karmesin schon länger vorbestellen, und zwar für jeweils 59,99€. Hier nur eine kleine Auswahl an Händlern, bei denen ihr die beiden Editionen finden könnt:

Die beiden Versionen unterscheiden sich dadurch, dass ihr in Karmesin auf das Legendary-Pokémon Koraidon und die Trainerin Antiqua, in Purpur hingegen auf Miraidon und Futurus stoßt. Mehr Infos über die Unterschiede haben wir in diesem Artikel zusammengetragen:

29 0 Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur: Alle bisher bekannten Unterschiede der Editionen

Was bieten Pokémon Purpur & Karmesin?

Pokémon Karmesin und Purpur sind traditionelle Pokémon-Spiele und bilden die 9. Generation der Reihe. In einer landschaftlich und architektonisch an Spanien erinnernden Open World fangen wir die kleinen Monster, trainieren sie und lassen sie gegeneinander antreten. Allerdings scheint es so, als könntet ihr wie in Pokémon Legenden: Arceus neue Pokémon ohne vorherigen Kampf einfangen, wenn ihr sie überrascht. Darauf deuten zumindest Szenen aus dem neuen Trailer hin:

Auf jeden Fall neu ist, dass ihr Pokémon Karmesin und Purpur zu viert im Koop spielen könnt. Zudem hat uns das, was wir bislang von den neuen Serienteilen gesehen haben, grafisch deutlich besser gefallen als die Vorgänger, auch wenn der Stil prinzipiell dem von Pokémon Schwert und Schild oder auch Pokémon Legenden: Arceus ähnelt. Durch obigen Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.