Zelda Tears of the Kingdom Edition günstig schnappen: Nintendo Switch OLED jetzt im Angebot

Die hübsche Zelda Special Edition der Nintendo Switch OLED könnt ihr jetzt günstiger bekommen.

Die Nintendo Switch OLED könnt ihr gerade in verschiedenen Versionen günstiger bekommen. Für die schicke Zelda Tears of the Kingdom Edition zahlt ihr bei Coolblue nur 339€ bei versandkostenfreier Lieferung. Laut Vergleichsplattformen gibt es sie aktuell als Neuware nirgendwo günstiger.

Für den Deal gibt es bislang kein Ablaufdatum, er könnte aber natürlich schnell ausverkauft sein. Alternativ könnt ihr übrigens bei Coolblue die Switch OLED Zelda Edition gebraucht aus einer Warenrücksendung mit geöffneter Verpackung, aber in ansonsten einwandfreiem Zustand kaufen. Dann kostet sie sogar nur 326€.

Normale Switch OLED im Gutschein-Angebot

Falls ihr euch für das Design der Nintendo Switch OLED gar nicht so sehr interessiert und ihr die Konsole einfach nur möglichst günstig abstauben wollt, könnt ihr sie euch stattdessen bei Ebay holen. Dort bekommt ihr sie als Neuware in der Version in Neon-Blau und Neon-Rot für 314,10€, wenn ihr den Rabattcode TECHNIKSALE verwendet:

Der Rabattcode bei Ebay ist allerdings nur noch heute gültig, in diesem Fall müsst ihr also schnell sein. Anbieter ist hier übrigens der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,7 Prozent positiven Rezensionen, der häufiger Konsolen günstig verkauft.

Das bietet die Switch OLED Zelda Special Edition

Die Zelda Tears of the Kingdom Edition der Nintendo Swith OLED macht optisch einiges her.

Die Zelda Tears of the Kingdom Edition unterscheidet sich technisch nicht von der normalen Nintendo Switch OLED und enthält auch nicht das Spiel. Zu etwas Besonderem wird sie also einzig und allein durch ihren Look, der dafür umso hübscher geraten ist.

Ihr bekommt eine aufwendig verzierte Docking-Station in Weiß und Gold, auf deren Mitte das Triforce-Symbol prangt. Der rechte Joy-Con ist ebenfalls in Weiß und Gold, der linke hingegen in Grün und Gold gehalten. Die Rückseite der Konsole im Handheld-Modus ist schwarz mit grauen, kreisförmigen Mustern. Die Rückseite der Joy-Con Controller sowie der Docking-Station ist größtenteils weiß mit einigen dezenten Verzierungen in Gold und Schwarz.

