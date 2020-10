Falls ihr bislang noch kein Abo habt, könnt ihr euch gerade die Teilnahme an einer siebentägigen kostenlosen Testphase für Nintendo Switch Online sichern. Dazu müsst ihr nur bis zum 2. November mit eurem Nintendo-Account einen Code anfordern, den ihr wiederum bis spätestens zum 8. November einlösen müsst. Mehr Infos dazu findet ihr im Nintendo eShop:

Nintendo eShop: Nintendo Switch Online jetzt 7 Tage kostenlos testen

Overwatch kostenlos spielen bis zum 20. Oktober

Nintendo Switch Online zu haben, lohnt sich gerade noch mehr als sonst, denn bis zum 20. Oktober können Abonnenten Blizzards Online-Shooter Overwatch kostenlos spielen. Falls ihr Overwatch danach dauerhaft behalten wollt, könnt ihr euch übrigens bis zum 25. Oktober 50 Prozent Rabatt auf die Legendary Edition sicher.

Overwatch Legendary Edition jetzt gratis spielen mit Nintendo Switch Online

Overwatch zeichnet sich nicht zuletzt durch seine kreativen Charaktere mit ihren vielen unterschiedlichen Fähigkeiten aus, die wir im Team geschickt miteinander kombinieren müssen. Im Gegensatz zu vielen anderen Online-Shootern spielen wir außerdem keine langweiligen, klischeehaften Figuren, sondern ausgefeilte Heldencharaktere, die allesamt über eine aufwendige Hintergrundgeschichte verfügen. Aus diesen und anderen Gründen haben wir im GamePro-Test 86 Punkte vergeben. Mehr erfahrt ihr hier:

Overwatch im GamePro-Test

Was bietet Nintendo Switch Online?

Der Abo-Dienst Nintendo Switch Online wird in erster Linie für den Online-Multiplayer benötigt. Mit Ausnahme weniger Titel bleibt ihr ohne den Service also auf den Singleplayer sowie den lokalen Multiplayer eurer Switch-Spiele beschränkt. Nintendo Switch Online bietet aber noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Hier eine Liste der wichtigsten:

1. Kostenlose NES- und SNES-Klassiker

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf über 50 Klassiker aus der NES- und über 30 aus der SNES-Ära. Mit dabei sind unter anderem solch große Titel wie The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Metroid, Donkey Kong oder Double Dragon. Solange eure Mitgliedschaft dauert, könnt ihr alle Spiele kostenlos nutzen. Die vollständigen Spielelisten findet ihr hier:

2. Tetris 99 und Super Mario Bros. 35 kostenlos spielen

Neben diesen Klassikern und gelegentlichen kostenloses Testphasen für Spiele wie Overwatch könnt ihr auch den Battle-Royale-Hit Tetris 99 kostenlos spielen, in dem sich, wie der Name schon sagt, 99 Spieler um den Sieg streiten. Seit Anfang Oktober ist außerdem noch Super Mario Bros. 35 dabei, in dem ihr eure Jump&Run-Fähigkeiten gegen Dutzende Konkurrenten unter Beweis stellen könnt. Während Tetris 99 dauerhaft in Nintendo Switch Online verfügbar ist, gibt es Super Mario Bros. 35 nur bis März nächsten Jahres.

3. Exklusive Switch-Controller

Nur mit einer Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online kann man außerdem Nintendos Retro-Controller im NES- und SNES-Design kaufen, mit denen sich die oben aufgeführten Klassiker stilecht erleben lassen. Ihr findet die Controller hier:

4. Exklusive Spiele-Coupons

Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann sich für 99 Euro Coupons für zwei Switch-Spiele kaufen und diese für große Titel einlösen, die ansonsten jeweils rund 60 oder 70 Euro kosten würden. Auf diese Weise lassen sich also bis zu 40 Euro im Vergleich zum Einzelkauf sparen. Mehr Infos dazu erhaltet ihr hier:

Nintendo Switch Online: Exklusive Coupons für Switch-Spiele

5. Cloud Saves

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr außerdem eure Speicherstände kostenlos in der Cloud speichern. Auf diese Weise sind sie sicher und ihr müsst nicht wieder von vorn anfangen, ganz egal, was ihr mit eurer Konsole anstellt.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Wenn es nicht gerade eine kostenlose Testphase gibt, kostet das Abo bei Nintendo Switch Online 3,99 Euro im Monat, 7,99 Euro für drei Monate oder 19,99 Euro im Jahr. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Familien-Mitgliedschaft für 34,99 im Jahr, die sich bis zu 8 Accounts miteinander teilen können. Mehr Infos zu den Abo-Optionen gibt es hier:

Nintendo Switch Online: Zu den Abo-Optionen