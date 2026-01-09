Neues Bonus-Spiel für Nintendo Switch Online ist da: Diesen GameCube-RPG-Klassiker könnt ihr ab sofort zocken

Nintendo hat das erste Bonus-Spiel für Switch Online im neuen Jahr veröffentlicht.

Habt ihr Nintendo Switch Online abonniert, könnt ihr euch direkt zum Jahresbeginn auf ein neues Bonus-Spiel freuen. Ab sofort könnt ihr euch nämlich Fire Emblem: Path of Radiance aus der Spiele-Bibliothek fischen und so eines der besten taktischen Rollenspiele nachholen, die einst für den GameCube erschienen sind.

Das ist Fire Emblem: Path of Radiance

2005 für den GameCube erschienen, ist Path of Radiance der erste Teil der Fire Emblem-Reihe, der auf 3D-Grafik setzte. Wie die aussieht, könnt ihr euch im neuen Nintendo Switch Online-Trailer genauer anschauen:

0:51 Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr

Spielerisch erwartet euch ein missionsbasiertes Taktik-RPG, in dem ihr rundenbasiert auf Schlachtfeldern kämpft, die in das aus der Reihe gewohnte Raster eingeteilt sind. Zwischen den Kämpfen führt ihr Gespräche mit euren Verbündeten, was euch wiederum Boni für die Scharmützel verschafft.

Was die grob 35 Stunden lange Geschichte anbelangt, schlüpft ihr in die Rolle des jungen Söldners Ike, der in den Konflikt zweier Königreiche gerät und sich fortan beweisen muss.

Gefällt euch der Soundtrack, ist der übrigens ab sofort in Nintendo Music verfügbar!

Alles Wichtige zu Nintendo Switch Online

Wollt ihr mehr über das Nintendo-Abo erfahren, haben wir alle Infos zum Service für Nintendo Switch 1 und 2 im oben verlinkten Artikel für euch aufgeführt.

Grob zusammengefasst bekommt ihr für 19,99 Euro im Jahr nicht nur Zugriff auf eine stetig wachsende Retro-Spielebibliothek, sondern könnt zudem den Online-Multiplayer nutzen und eure Spielstände in die Cloud laden. Holt ihr euch für zusätzliche 20 Euro im Jahr den Erweiterungspass für Nintendo Switch Online, wird die Spiele-Bibliothek unter anderem um Nintendo 64-Titel erweitert.

Habt ihr Fire Emblem: Path of Radiance bereits gespielt und falls ja, wie hat euch das GameCube-RPG damals gefallen?