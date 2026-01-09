Läuft gerade Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr
Dennis Müller
09.01.2026 | 09:21 Uhr

Für Nintendo Switch Online ist heute Fire Emblem: Path of Radiance erschienen, der erste Teil der Taktik-RPG-Reihe, der auf 3D-Grafik setzte und 2005 für den GameCube erschienen ist. 
