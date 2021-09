Nintendo Switch Online bekommt wohl noch Game Boy-Spiele, sogar mit günstigem Abo

Nintendo hat vergangene Woche während der Direct angekündigt, dass der Abo-Service Nintendo Switch Online zwei neue Plattformen spendiert bekommt. Einem Gerücht nach ist da aber noch nicht Schluss und es sollen mit dem Game Boy und Game Boy Color weitere Konsolen folgen.

Game Boy-Spiele auf der Switch sogar im günstigeren Abo?

Mit der Enthüllung auf der Nintendo Direct wurde gezeigt, dass Nintendo Switch Online bald N64- und Mega Drive-Spiele bekommt. Dafür startet der Service dann auch mit einem neuen, erweiterten Abo-Plan, der mehr kosten wird. Einen genauen Preis wissen wir bisher noch nicht.

Alle neuen Spiele haben wir hier für euch zusammengefasst:

Es kommt noch mehr: Laut dem Insider NateDrake, der bereits die N64-Spiele korrekt leakte, soll damit aber noch nicht Schluss sein. Seiner Meinung nach wird Nintendo in naher Zukunft noch den Game Boy und Game Boy Color hinzufügen. In seinem neuesten Video spricht er Gründe an, warum die Konsolen nicht auf der letzten Direct vorgestellt wurden:

Kein Teil des Expansion Pass: Im Gegensatz zum N64 und Mega Drive sollen die Handheld-Spiele im normalen, günstigerem Abo enthalten sein. Demnach können alle mit Nintendo Switch Online die Handheld-Konsolen genießen.

Scheinbar hatte Nintendo das während der Direct nicht angekündigt, um die Leute nicht zu verwirren, was nun im Expansion Pass drin ist und was sie mit dem normalen Abo bekommen. Hier geht der Insider davon aus, dass die Ankündigung rund um die Game Boy-Spiele in ein paar Wochen folgt oder zusammen mit dem Preis des Expansion Pass vorgestellt wird.

Was ist Nintendo Switch Online? Wer noch nie von diesem Abo-Dienst gehört hat oder nicht genau weiß, welche Vor- und Nachteile der Service mit sich bringt, kann auf unsere GamePro-Übersicht zurückgreifen.