Nintendo Switch Online bekommt angeblich N64-Titel, aber mit Preisanstieg

Schenken wir den aktuellen Gerüchten des Nintendo-Insiders Nate the Hate Glauben, so könnte es sein, dass Nintendo demnächst sein Switch Online-Angebot an Spielen erweitern wird. Bislang sind nur NES- und SNES-Spiele in der Spielebibliothek vorhanden, doch wie es scheint, kommt bald eine neue Nintendo-Generation hinzu.

N64-Spiele kommen, aber mit Haken

Darum geht es genau: Der Insider spricht in seinem aktuellen Video davon, dass Nintendo angeblich bald N64-Titel zum Switch Online-Abonnement hinzufügen wird. Dass Nintendo diesen Schritt geht, ist keine große Überraschung, denn nach den NES- und SNES-Titeln sind die N64-Spiele der nächste logische Schritt.



Allerdings gibt es einen Dämpfer: Nintendo plant angeblich, eine neue Preiskategorie für das Switch Online-Abo einzuführen. Demnach können nur Spieler*innen die N64-Titel genießen, wenn sie bereit sind, einen höheren Preis für das Abonnement zu bezahlen:

Zum Vergleich: Aktuell kosten 12 Monate im Nintendo Switch Online-Abo rund 19,99 Euro. Damit liegt Nintendo preislich weit unter PS Plus oder dem Xbox Game Pass. Demnach bleibt abzuwarten, wo sich der Preis der neuen Abo-Stufe einpendeln könnte, wenn weitere Spiele zugänglich werden.

So wahrscheinlich ist das Gerücht

Nate the Hate ist ein gut vernetzter Nintendo-Insider. Er hat in der Vergangenheit beispielsweise vorausgesagt, dass es zum 35. Super Mario-Jubiläum eine Super Mario Remaster-Collection geben wird, die sich später als Super Mario 3D All-Stars herausstellte.



Dementsprechend könnte es also tatsächlich sein, dass uns in nächster Zeit eine weitere Preiskategorie im Nintendo Switch Online-Modell erwarten wird, die die zusätzlichen N64-Spiele beinhaltet. Allerdings sollten wir wie bei allen Gerüchten abwarten, ob sie sich bewahrheiten und von offizieller Seite aus bestätigt werden.

Wir haben bei Nintendo angefragt, was an den Gerüchten zur baldigen Einführung der N64-Spiele und einer damit verbundenen Preiserhöhung dran ist. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir es euch wissen lassen.

Was bedeutet das für die N64 Mini-Konsole?

Nachdem für die NES- und SNES-Konsolen bereits Mini-Varianten erschienen sind, war die Vorfreude auf eine N64-Minikonsole groß. Allerdings blieb eine Ankündigung bislang aus. Nintendo sagte zwar zuletzt, dass das Unternehmen weitere Minikonsolen nicht ausschließt, doch falls bald die N64-Spiele für Nintendo Switch Online folgen sollten, sähe es für eine entsprechende Minikonsole eher düster aus.



Auf welche N64-Spiele würdet ihr euch besonders freuen?