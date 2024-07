Nintendo Switch: Schnappt euch jetzt 3 neue und super seltene Bonus-Spiele für GBA - dank Switch Online

Ab jetzt könnt ihr endlich in die Rolle des ausdrucksstarken und niedlichen Starfy schlüpfen. Nintendo Switch Online macht's möglich.

Es ist wieder mal so weit: Nintendo hat die Juli-Spiele für den Nintendo-Switch-Online-Service angekündigt. Dieses Mal erwarten euch drei Spiele einer Reihe, die es bisher größtenteils nur in Japan gab: Densetsu no Starfy.

Densetsu no Starfy 1-3 ist nun auf Nintendo Switch Online

Ohne große Umwege möchten wir euch den Trailer von Nintendo präsentieren, mit dem die Trilogie für Game Boy Advance von Densetsu no Starfy (Deutsch für Legendärer Starfy) angekündigt wurde:

1:34 Nintendo Switch Online: Das sind die neuen Gratis-Spiele im Juli 2024

Konkret erwarten euch die drei folgenden Spiele:

Densetsu no Starfy (GBA)

(GBA) Densetsu no Starfy 2 (GBA)

(GBA) Densetsu no Starfy 3 (GBA)

Wann sind die Games erhältlich? Die drei neuen Gratis-Spiele sind heute, dem 12. Juli 2024, im Online-Service erschienen. Ihr findet sie über das rote Nintendo-Switch-Online-Symbol bei den GBA-Spielen.

Brauche ich den Expansion Pass für die Spiele? Ja, weil es sich um GBA-Spiele handelt. Für die benötigt ihr wie für die N64-Spiele den Expansion Pass. Wenn ihr genauere Infos zum Service sehen wollt, dann könnte euch unsere Übersicht weiterhelfen:

Worum geht es in Densetsu no Starfy?

Die Handlung der Starfy-Spiele ist herrlich absurd. So ist Starfy eigentlich ein Prinz, der mit seinen königlichen Eltern über den Wolken lebt. Beim Spielen fällt Starfy im ersten Teil ein magisches Gefäß herunter in den Ozean. Dadurch wird der böse Aal Ogura befreit, der Starfy mithilfe eines Unwetters vom Himmel fegt. Nun ist liegt es an euch, Starfy aus dem Ozean und wieder zum Himmel zu geleiten.

Die Spiele besitzen auch beim weltweiten Release lediglich eine japanische Sprachausgabe. Aufgrund des Genres und der seichten Story sind keine Sprachkenntnisse nötig, um in den Genuss der Reihe zu kommen.

Wenn ihr euch bisher noch nicht vertieft mit Japan-exklusiven Spielen oder Jump ’n’ Runs auseinandergesetzt habt, könnte die Reihe gut an euch vorbeigegangen sein. Die ersten vier Starfy-Spiele sind in Japan geblieben und der bisher letzte, fünfte Teil hat es nur in die USA geschafft.

Kanntet ihr Densetsu no Starfy schon vorher und schaut ihr nun in die Spiele rein?