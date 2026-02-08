Nintendo Switch Online-Leak: Diese drei Konsolen kommen künftig samt neuem Zubehör ins Abo

Diese drei Konsolen von Nintendo könnten künftig ins Online-Abo kommen.

Seit dem Start von Nintendo Switch Online im Jahr 2018 wurden dem Abo-Service immer mehr Spiele-Bibliotheken hinzugefügt, auf die ihr entweder mit der Basis-Mitgliedschaft oder dem Erweiterungspass zugreifen könnt. Jüngst werden am 17. Februar sogar sieben Titel des Virtual Boy ergänzt.

Welche "Retro"-Konsolen von Nintendo künftig folgen, hat Branchen-Insider Nick Baker jetzt enthüllt.

So soll es mit Nintendo Switch Online weitergehen

Wie Baker auf X schreibt, wird das Online-Abo künftig um Spiele des SEGA CD, Nintendo DS und der Nintendo Wii erweitert. Wann die Integration stattfindet, nennt der gut verknüpfte Xbox Era-Insider zwar nicht, da jedoch jüngst der Virtual Boy ergänzt wurde, dürfte es noch eine Weile dauern.

1:30 Virtual Boy-Comeback: Trailer zeigt Spiele und Hardware für Nintendo Switch Online

Da der Nintendo DS mit seinem Dual-Screen und die Nintendo Wii mit den Remote-Controllern auf zwei Besonderheiten zurückgreifen, steht die Frage im Raum, wie Nintendo hier bei einer Switch Online-Integration für die aktuellen Switch-Konsolen vorgeht.

So könnte Nintendo die Konsolen auf NSO umsetzen

Laut Baker soll für das Spielen der Nintendo DS-Titel ein zweiter Bildschirm als Zubehör erscheinen. Möglich ist auch, den Bildschirm der Nintendo Switch hier als Alternative zu nutzen. Ob der Plan jedoch noch aktuell ist, ist sich Baker nicht sicher.

Die Spiele der Nintendo Wii sollen hingegen mit einer neuen Wii Remote spielbar sein, für die keine Sensorleiste mehr nötig ist.

Bei den Titeln des SEGA CD soll es sich hingegen wie beim Mega Drive verhalten. Sprich, hier ist kein Zubehör für das Spielen via Nintendo Switch Online nötig.

Neben der bald startenden Integration der Virtual Boy-Bibliothek wurden vergangene Woche zwei Game Boy-Klassiker hinzugefügt. So könnt ihr ab sofort den Platformer Balloon Kid (1990) und den Action-Puzzler Yoshi (1991) nachholen.

Wie zufrieden seid ihr aktuell mit Nintendo Switch Online und welche der drei Konsolen würdet ihr euch am ehesten für NSO wünschen?