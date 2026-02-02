Nintendo veröffentlicht nach 30 Jahren gleich zwei Spiele, die damals gecancelt und nie released wurden

Das Virtual Boy-Headset wurde damals nicht auf den Kopf gesetzt, sondern auf einen Tisch gestellt.

Schon vor über 30 Jahren war Nintendo seiner Zeit voraus. Sie war wohl einfach noch nicht reif für den Virtual Boy. Der erlebt nun aber seinen zweiten Frühling, einige Spiele dafür erscheinen bald im Nintendo Switch Online-Abo. Sogar zwei, die bisher noch nie irgendwo gespielt werden konnten. Es gibt aber einen riesigen Haken.

Nintendo bringt 2 gecancelte Virtual Boy-Spiele zurück

Der Virtual Boy wurde 1995 in den USA und Japan veröffentlicht, allerdings mit bescheidenem Erfolg. Nachdem gerade einmal 800.000 Einheiten verkauft wurden, stellte Nintendo den Support nach nur einem Jahr direkt wieder ein – ein gigantischer Flop.

3:53 Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy

Im Zuge dessen wurden einige Spiele gar nicht erst veröffentlicht, die eigentlich noch für Nintendos frühes Virtual Reality-Headset erscheinen sollten. Glücklicherweise bekommen wir jetzt aber doch noch die Gelegenheit, diese bisher unveröffentlichten Spiele ausprobieren zu können.

Zumindest, wenn ihr über ein kostenpflichtiges Nintendo Switch Online-Abo verfügt. Dann erhaltet ihr mittlerweile Zugriff auf eine stetig wachsende Klassiker-Bibliothek an NES-, Game Boy-, SNES-, N64-, Game Cube-, GBA- und bald eben auch Virtual Boy-Spielen. Die erste Ladung wird am 17. Februar veröffentlicht. Ihr benötigt dafür aber eine von zwei Virtual Boy-Varianten, die extra kosten.

Insgesamt sollen 2026 16 Virtual Boy-Spiele für das Nintendo Switch Online-Abo und den neu aufgelegten Virtual Boy erscheinen. Am 17. Februar erwarten euch sieben, zum Beispiel Titel wie Golf, das Shoot 'em Up Red Alarm, Galactic Pinball, 3D-Tetris oder Virtual Boy Wario Land. Später folgen V-Tetris, Virtual Bowling und fünf andere.

Dazu zählen auch die beiden bisher unveröffentlichten Virtual Boy-Spiele Zero Racers und D-Hopper:

Zero Racers sollte ursprünglich G-Zero heißen und gehört zu Nintendos legendärer F-Zero-Reihe. Wäre es wie geplant 1996 veröffentlicht worden, hätten wir es schon damals mit dem ersten F-Zero-Spiel in 3D zu tun bekommen. Fans der Reihe dürften sich also ganz besonders auf dieses Kleinod freuen.

sollte ursprünglich G-Zero heißen und gehört zu Nintendos legendärer F-Zero-Reihe. Wäre es wie geplant 1996 veröffentlicht worden, hätten wir es schon damals mit dem ersten F-Zero-Spiel in 3D zu tun bekommen. Fans der Reihe dürften sich also ganz besonders auf dieses Kleinod freuen. D-Hopper aka Dragon Hopper ist ein Adventure-Titel, der aus der Vogelperspektive gesteuert wird und neben Kämpfen auch einige Platformer-Elemente umfasst. In einer Fantasy-Welt müssen wir uns diversen Gefahren stellen und vorsichtig navigieren.

Wann genau die beiden Spiele in diesem Jahr erscheinen, wurde aber noch nicht verraten.

Die beiden unveröffentlichten Titel waren also offenbar doch nicht in einem frühen Entwicklungsstadium eingestellt worden, sondern komplett fertig. Dass sie jetzt doch noch released werden, ist natürlich eine spannende Sache und erinnert an den verschollenen SNES-Klassiker Starfox 2, der ebenfalls über die NSO Classics veröffentlicht wurde.

Was haltet ihr davon, dass nach so langer Zeit zwei vergessene Spiele doch noch das Licht der Welt erblicken? Werdet ihr sie ausprobieren? Oder schreckt euch ab, extra für das Headset zahlen zu müssen?