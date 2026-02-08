Jetzt nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Action-Adventure mit 88 auf Metacritic hat mich doppelt begeistert

Auch wenn man es in Dishonored 2 zwischendurch mit Blutfliegen zu tun bekommt, ist es das wert.

Falls ihr aktuell nach einem guten Spiele-Schnäppchen für die PlayStation 4 oder 5 sucht, haben wir hier eine Empfehlung für euch: Ein Spiel, das euch viele Freiheiten gibt, mit einem zeitlosen Look glänzt und einen hohen Wiederspielwert hat.

Um dieses Angebot geht's

Spiel: Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske Preis: 3,99 statt 19,99 Euro (80% Rabatt)

3,99 statt 19,99 Euro (80% Rabatt) Wo? im PlayStation Store

im PlayStation Store Wie lange? bis 26. Februar 2026 um 00:59 MEZ

9:10 Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Auch in PS Plus Extra/Premium: Sofern ihr zu den Spieler*innen zählt, die ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo der Stufe Extra oder Premium besitzen, könnt ihr euch das Geld sparen, falls ihr das Spiel nicht dauerhaft digital besitzen wollt. Denn über den Abo-Dienst könnt ihr Dishonored 2 auch ohne Zusatzkosten spielen.

Wie sieht's auf der Xbox oder dem PC aus? Im Microsoft Store gibt es das Spiel aktuell nicht im Angebot, ihr könnt es aber über den Game Pass Essential spielen. Bei Steam wird Dishonored 2 einzeln aktuell ebenfalls nicht günstiger angeboten.

Darum solltet ihr euch Dishonored 2 anschauen

Arkane Studios hatte mit Dishonored bereits einen sehr guten ersten Teil abgeliefert. Mit Teil 2 baute das Entwicklerstudio auf diesem Gerüst auf. Das Action-Adventure von 2016 bietet erneut viel spielerische Freiheit sowie eine atmosphärisch dichte Welt.

Es bleibt uns überlassen, wie leise oder offensiv wir vorgehen, ob wir töten oder nicht – und dieses Mal wählen wir sogar, in welcher Rolle wir das tun wollen. Während wir im ersten Teil noch als Corvo Attano unterwegs waren, können wir in Dishonored 2 wählen, ob wir wieder den alten Leibwächter oder die junge Kaiserin Emily spielen.

Das wirkt sich dann auch auf auf das Gameplay aus.Corvo kann sich etwa teleportieren oder in Ratten verwandeln. Emily setzt dagegen auf Fähigkeiten wie einen Greifhaken und einen Domino-Effekt, der mehrere Gegner das gleiche Schicksal ereilen lässt. Die Fähigkeiten lassn sich im Laufe der Zeit verbessern. Natürlich können wir aber auch einfach das Schwert oder die Pistole zücken.

Einzig die Story hätte mehr Feinschliff vertragen können, da die Rachestory doch recht vorhersehbar ist. Dafür schickt uns der Kampf um den Thron immerhin an einen neuen und weitaus sonnigeren Ort in der Steampunk-Welt. Nachdem wir aus Dunwall geflogen sind, geht es in die Küstenstadt Karnaca.

Die Kritik an Dishonored 2 ist aber so überschaubar, dass internationale Kritiken das Spiel mit einem Metascore von 88 belohnt haben. Im GamePro-Test kamen wir ebenfalls auf eine hervorragende 88er-Wertung.