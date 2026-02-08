Vor über 26 Jahren erschien ein Rennspiel, das ihr vermutlich von einer Heft-CD kennt – habt ihr es gespielt?

Kennt ihr noch dieses 26 Jahre alte Rennspiel?

Die etwas älteren – aber natürlich noch immer frisch und gutaussehenden – Leute unter uns kennen es sicher noch: Die gute, alte Heft-CD im Videospielmagazin unserer Wahl. Und ja, die gibt es natürlich auch heute noch, etwa bei der Printausgabe der GameStar.

Dennoch hatte die Silberscheibe und die darauf oftmals enthaltenen Spiele vor 20 Jahren noch eine ganz andere Bedeutung, denn es gab schlicht noch nicht die selbe große Auswahl an Spielen wie heute. Zudem waren sie auch noch nicht an jeder Ecke und zu Schleuderpreisen zu bekommen.

Einige der Vollversionen haben wir dabei besonders lieb gewonnen – so auch der Titel, um den es heute geht. Ihr habt ihn schon erraten? Super! Wenn nicht, haben wir vor der Auflösung noch ein paar Tipps für euch.

Gratis-CD liefert Rennspiel-Hit, den wir alle geliebt haben

Das Spiel, das wir suchen, erschien ursprünglich am 15. November 1999 für den PC, wurde von Dynamix entwickelt und von Sierra Entertainment herausgegeben. Kurz darauf, in der Ausgabe 02/2000 der Computer Bild Spiele war das Spiel dann schon als Vollversion auf der dazugehörigen Disk zu finden.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Titel um ein Rennspiel, allerdings steuern wir darin nicht 'richtige' Autos, sondern Ferngesteuerte Modellkarren. Vor jedem Rennen können wir aus vier verschiedenen Modellen wählen und uns im Anschluss noch für eins von acht Designs entscheiden.

Hot Wheels Unleashed 2 kommt dem ganzen schon sehr ähnlich:

3:35 Hot Wheels Unleashed 2 kommt mit einer Spielzeugkiste voller neuer Spielmodi

Die insgesamt acht Strecken steckten voller kleiner Details und Hindernissen. So müssen wir uns beim Vorbeifahren an einer Hundehütte vor dem bissigen Bewohner in Acht nehmen, oder den Bomben von fiesen Gartenzwergen ausweichen.

Wie in Mario Kart können wir auf der Strecke verschiedene Power-Ups einsammeln und damit entweder für kurze Zeit super fix werden, oder unseren Kontrahenten mit Dynamit oder Raketen das Leben zur Hölle machen – natürlich auch im Koop.

Wenn ihr jetzt noch immer nicht wisst, wovon wir reden, habt ihr das Spiel wahrscheinlich nie gespielt. Zumindest in unserem Umfeld verbinden allerdings fast alle wohlige Erinnerungen mit dem Titel. Die Rede ist natürlich von Big Fun: Funk Flitzer, oder wie es im Original hieß: 3D Ultra Radio Control Racers.

Wenn ihr euch das ganze einmal ansehen wollt, auf YouTube gibt es einige Clips, wie diesen:

Auch wenn wir viele nostalgische Gefühle mit dem Titel verbinden, ist Funk Flitzer heute nur noch schwer spielbar. Obwohl wir das Spiel direkt auf unserem modernen PC zum Laufen bekommen, merken wir dem Racer natürlich seine 26 Jahre enorm an.

Aber nun zu euch. Kennt ihr Funk Flitzer und habt ihr das Spiel direkt erkannt? Oder brauchte euer Gedächtnis zuerst eine Auffrischung? Verratet es uns in den Kommentaren!