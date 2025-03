Nintendo Switch bekommt 4 SNES-Spiele auf einmal - dank Nintendo Switch Online

Nach der Veröffentlichung zweier Game-Boy-Spiele Anfang des Monats, kommen nun 4 weitere SNES-Titel dazu.

Ja, ist es denn schon wieder so weit? Bald ist das erste Viertel des Jahres vorbei und Nintendo nutzt die Chance, um seine Switch Online-Bibliothek mit sage und schreibe vier neuen Spielen aufzustocken. Besonders Strategie-Fans dürfen sich freuen.

Die neuen Spiele für Switch Online im März 2025

Achtung: Aktuell (Stand 21. März 2025) ist die Veröffentlichung der Spiele lediglich für Japan und die USA bestätigt. Obwohl eine offizielle Ankündigung für den deutschsprachigen Raum noch aussteht, gehen wir davon aus, dass die Spiele wie gewöhnlich auch bei uns erscheinen.

2:22 Nintendo Switch Online nimmt im März 2025 ganze 4 SNES-Titel in die Spielbibliothek auf

Strategie-Spiele, die es bei uns lange nicht gegeben hat

Nobunaga’s Ambition ist eine langjährig bestehende Strategie-Reihe aus Japan, die es für viele Jahre nicht zu uns geschafft hat. Dabei handelt es sich um taktische Rollenspiele à la Fire Emblem oder Shining Force, die zur kriegerischen Sengoku-Epoche in Japan stattfinden.

Das Ziel der Spiele ist ihrem Namen und der realen historischen Persönlichkeit Oda Nobunaga – den ihr vielleicht aus AC Shadows kennt – zu entnehmen: Die Vereinigung Japans durch die Eroberung des gesamten Landes.

Romance of the Three Kingdoms IV stammt wie die Nobunaga’s-Ambition-Reihe ebenfalls vom damaligen Entwicklerstudio Koei, das mittlerweile unter dem verschmolzenen Namen Koei Tecmo bekannt ist. Die Strategie-Reihe basiert auf dem gleichnamigen Roman und findet dieses Mal nicht in Japan, sondern im benachbarten China statt.

Es gilt, zur Zeit der Han-Dynastie unterschiedliche Szenarien zu meistern und Gebiete nicht nur zu erobern, sondern auch zu bewirtschaften.

Auch der Titel aus der Uncharted-Waters-Reihe stammt aus dem Hause Koei und ist ein Strategie-Spiel. Im Hinblick auf den Schauplatz begebt ihr euch bei diesem Spiel nach Europa, spezifisch ins Zeitalter der Entdeckungen. Das umfasst etwa die Jahre zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert.

Ihr übernehmt die Rolle eines Entdeckers, der sich auf die See begibt. Einer von insgesamt sechs Charakteren bestimmt somit eure Aufgaben während der Kampagne. In der Regel gilt es, Handel zu betreiben, Schätze zu suchen und die Meere zu erkunden.

Mehr Informationen zu Nintendo Switch Online

Da es sich bei allen vier Spielen um SNES-Titel handelt, könnt ihr sie bereits mit dem Grund-Abo von Nintendo Switch Online zocken.

Manche Spiele sind im Original nie bei uns in Europa erschienen, haben es dank der Virtual Console für die Wii und Wii U Jahre später doch noch geschafft. Durch den Release in den USA sollten alle Spiele zumindest auf Englisch verfügbar sein.

Alle Informationen dazu findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Preisübersicht Grund-Abo:

1 Monat: 3,99 Euro

3,99 Euro 3 Monate: 7,99 Euro

7,99 Euro 12 Monate: 19,99 Euro

19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Im Rahmen des Grund-Abos habt ihr Zugriff auf ausgewählte Spiele für NES, SNES und Game Boy.

Preisübersicht Erweiterungspass:

12 Monate: 39,99 Euro

39,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Im Rahmen des Erweiterungspasses habt ihr zusätzlich Zugriff auf Spiele für Nintendo 64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance.

Probeabo: Wenn ihr den kostenpflichtigen Abo-Service erst einmal ausprobieren wollt, könnt ihr das mit dem kostenlosen Probeabo tun.

Kennt ihr eine der drei Reihen, die bald zu Nintendo Switch Online dazustoßen – falls ja, könnt ihr sie empfehlen? Falls nein, haben es euch andere Strategie-Spiele eher angetan?