Nintendo Switch Online bringt mit diesen N64-Klassikern zwei absolute Spaßgranaten ins Abo

Wer eine Nintendo Switch besitzt, weiß die Vorzüge der Konsole wahrscheinlich zu schätzen: Kaum eine Plattform bietet so viele Titel, die sich dank lokalem Multiplayer perfekt für gemeinsame Abende auf der Couch eignen. Legt ihr darauf besonders viel wert, könnt ihr schon mal ein, zwei Wochenenden suchen, an denen eure Couch-Koop-Freund*innen Zeit haben: Ins Nintendo Switch Online-Abo kommen gleich zwei absolute Hits, was das angeht.

Mario Party und Mario Party 2 kommen ins Nintendo Switch Online Abo

Darum geht's: Wer Nintendo Switch Online samt dem Erweiterungspaket abonniert hat, kann auf der Switch auch einige N64-Klassiker spielen. Das Angebot wird stetig erweitert und es dauert nicht mehr lange, bis zwei echte Kulthits zu der Auswahl dazu stoßen:

Die beiden Urväter der Mario Party-Spiele können damit endlich auch auf der Switch gespielt werden. Klar, für die gibt es zwar auch schon Super Mario Party und Mario Party Superstars, aber das ist einfach nicht dasselbe. Bald könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wieso beinharte Fans seit eh und je auf die beiden alten Teile schwören. Es dauert auch gar nicht mehr allzu lange, bis ihr in den Genuss der Kult-Klassiker kommt.

Wann ist es soweit? Mario Party und Mario Party 2 kommen am 2. November in das Nintendo Switch Online-Abo – zumindest, wenn ihr auch das Erweiterungspaket dazu gebucht habt.

Alle Spiele, die es sonst noch im Abo gibt, findet ihr hier:

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

Mario Party und Mario Party 2 funktionieren natürlich nach dem altbewährten Brettspielprinzip: Ihr würfelt, rückt mit euren Figuren und müsst zwischendurch in absurden sowie extrem spaßigen Minispielen gegeneinander antreten. Das Ganze macht selbstverständlich am allermeisten Spaß, wenn ihr zu viert spielt.

Vor gar nicht allzu langer Zeit ist mit Wave Race 64 erst ein weiterer Meilenstein der N64-Ära im Nintendo Switch-Online-Abo gelandet. Es handelt sich dabei um eines der legendärsten Rennspiele überhaupt. Ihr bekommt mit dem Erweiterungspaket die perfekte Gelegenheit, diverse alte Klassiker nachzuholen oder einfach erneut zu spielen.

Welchen Mario Party-Teil spielt ihr zuerst? Welches Minispiel ist euer Favorit und warum?