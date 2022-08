Nintendo Switch Online bekommt eines der legendärsten Rennspiele aller Zeiten

Setzt euch ans Feuer, der Opa erzählt euch jetzt eine Geschichte aus grauer Vorzeit: Damals hatten wir ja noch nichts und waren dementsprechend leicht zu begeistern. Bei Wave Race 64 ist die Faszination zwar auch heute noch berechtigt, aber 1996 hat der Titel ein revolutionäres Stück Videospielgeschichte geschrieben. Glücklicherweise können sich sehr bald (noch diese Woche!) auch alle davon überzeugen, die eine Nintendo Switch besitzen – und das Nintendo Switch Online-Abo samt Expansion Pack abonniert haben.

Wave Race 64 kommt ins Erweiterungspaket des Nintendo Switch Online-Abos

Extrem gute Neuigkeiten: Eines der coolsten und abgefahrensten N64-Spiele kommt auf die Nintendo Switch. Als Teil der N64-Klassiker im Online-Abo mit Erweiterungspaket könnt ihr euch noch diese Woche in die nassen Fluten stürzen und durch die Wellen pflügen. Wave Race 64 macht seinem Namen alle Ehre und gehört damals wie heute zum absoluten Pflichtprogramm.

Das ist Wave Race 64: 1996 war das Rennspiel ein absolut beeindruckendes Showcase davon, was mit der neuen Nintendo-Hardware alles möglich ist. Wir brausen nicht nur in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Gegend, sondern tun das auch noch in einer dreidimensionalen Umgebung, obendrein auf Wellen, die einigermaßen realistisch aussehen, und sich auch so anfühlen. Man kann es nicht genug betonen: Dreidimensionales Wasser, Leute – mit 3D-Wellen! Die Wasser-Physik war eine Offenbarung.

Hier könnt ihr euch den Wave Race 64-Trailer ansehen:

Ansonsten ist der Name natürlich Programm: Wir schwingen uns auf unsere Jetskis und fahren um die Wette. Dabei können Stunts absolviert werden und selbstverständlich stehen haufenweise verschiedene Modi zur Verfügung. Natürlich gibt es auch einen Splitscreen-Multiplayer, der schlichtweg fantastisch war. Der dürfte auch dieses Mal wieder mit an Bord sein, von einem Online-Multiplayer fehlt aber jede Spur. Dafür sorgt schon allein die Musik für unglaubliche Nostalgie-Schauer.

Wie funktioniert das Abo? Im Grunde wie PS Plus und Co.: Ihr zahlt einen Betrag und erhaltet Zugriff auf die Online-Funktionen wie Multiplayer und Cloud-Saves. Es gibt verschiedene Abstufungen und mit dem Expansion Pack könnt ihr nicht nur NES- und SNES-Klassiker spielen, sondern auch einige N64-Titel. Alle Infos dazu findet ihr hier:

80 4 Nintendo Switch Online Alle Infos: Preise, Expansion-Pass, Retro-Games & mehr

Wann geht's los? Ihr könnt Wave Race 64 noch diese Woche auf der Switch zocken, wenn ihr das Online-Abo mit dem Erweiterungspass habt. Am 19. August ist es soweit, also bereits in drei Tagen. Das Spiel kommt gerade recht, denn es eignet sich perfekt, um sich bei diesen Temperaturen zumindest mental ein wenig abzukühlen.

Freut ihr euch drauf? Welcher N64-Klassiker fehlt euch noch in der Switch Online-Auswahl?