The Last of Us aus Deutschland: In neuem Adventure sehen wir bereits aus der Ferne den zerstörten Hamburger Fernsehturm

Erkennt ihr den Hamburger Fernsehtum in der Ferne?

Während der Wholesome Snack wurden jetzt wieder allerhand neue Cozy-Games vorgestellt. Darunter mit Verdant auch ein postapokalyptisches Adventure des Hamburger Entwicklerstudios TinyRoar, bei dem wir im ersten Trailer sofort an The Last of Us denken mussten.

Postapokalypse mal anders

Meist sind Postapokalypsen düster und voller Monster, vor denen wir schon aus 100 Metern Entfernung Reißaus nehmen. Ganz anders in Verdant. Im Third-Person-Adventure für PC geht's zu Fuß oder wahlweise mit dem Motorrad durch eine kunterbunte und zugleich wunderschöne Spielwelt, die in den 1980ern ein schlimmes Schicksal ereilt hat.

Im Ankündigungstrailer bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die Welt und den Grafikstil:

1:00 Verdant zeigt uns, dass Postapokalypse auch wunderschön sein kann

Wer gegen Ende des Trailers übrigens ganz genau hinschaut, entdeckt in der Ferne den Heinrich-Hertz-Turm, also den knapp 280 Meter hohen Fernsehturm von Hamburg – der allerdings im Trailer nicht mehr ganz so frisch aussieht.

TinyRoar haben sich offensichtlich vor der eigenen Haustür inspirieren lassen. Wir haben beim Entwickler nachgefragt, ob wir noch weitere Bauten aus der Hansestadt im Spiel finden werden.

Erinnerungen an The Last of Us

Spielerisch und teils auch optisch hat uns Verdant stark an den Naughty Dog-Hit erinnert. So sprießen dem Hirsch im Trailer etwa Pilze aus dem Körper und wie sich Held Sprout schleichend dem mutierten Tier nähert, erinnert ebenfalls an Ellie und die Clicker.

Laut der Steam-Beschreibung solltet ihr euch übrigens von der bunten Optik nicht täuschen lassen. So müsst ihr erkunden, überlebenswichtige Ausrüstung herstellen und euch in der "gnadenlos harten" Welt behaupten.

Wie es aussieht, hat Held Sprout auch übernatürliche Kräfte. Welche genau und was es damit auf sich hat, bleibt jedoch vorerst noch ein Geheimnis.

Verdant ist aktuell nur für Steam angekündigt, und ob das Adventure auch für Konsolen erscheint, wird sich zeigen. Für unseren Geschmack machen die ersten Infos zum Spiel aber schon neugierig und wir sind schon sehr auf den Release gespannt, für den es aber aktuell noch keinen Termin gibt.

Wie gefällt euch Verdant und würdet ihr euch freuen, wenn im Spiel noch mehr Gebäude aus Hamburg zu finden sind?