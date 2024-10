Das sind die Gratis-Spiele für Switch Online im Oktober 2024 - Freut euch auf die Rückkehr eines legendären N64-Plattformers

Nun könnt ihr endlich sowohl Banjo-Kazooie als auch Banjo-Tooie auf der Switch zocken. Wahey!

Ende Oktober wird es nicht nur gruselig, sondern auch nostalgisch – zumindest, wenn ihr Plattformer-Fans der alten Schule seid. Nintendo nimmt den Nachfolger von einem der besten Plattformer aller Zeiten in seine N64-Bibliothek des Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets auf.

Banjo kehrt zurück – mit noch mehr Fähigkeiten und größeren Levels

Nachdem Banjo-Kazooie schon länger Teil der Online-Bibliothek ist, gesellt sich nun endlich offiziell Banjo-Tooie dazu.

Wann kommt das Spiel? Bis zur Veröffentlichung müsst nicht mehr allzu lange warten, da der deutsche Nintendo-Account auf X, ehemals Twitter, den 25. Oktober 2024 als Termin bestätigt.

Worum geht’s in Banjo-Tooie? Wenn ihr jemals von Banjo-Kazooie gehört oder es sogar gespielt habt, dann erwartet euch im Nachfolger eine weiterführende Geschichte, viele weitere Fähigkeiten und gigantische, dreidimensionale Levels, die es zu erkunden gilt.

Die Größe der Levels ist teilweise aber mehr Fluch als Segen, da manche von ihnen (wir meinen dich, Grunty Industries) dadurch an ihrer Überschaubarkeit einbüßen und deswegen zurecht von Spieler*innen kritisiert werden. Dafür verbindet Banjo-Tooie die unterschiedlichen Levels mit Aufgaben so geschickt miteinander, dass ein einzigartiges Spielgefühl entsteht, das eher an Metroidvanias als an klassische 3D-Plattformer erinnert.

In diesem Ankündigungstrailer könnt ihr euch selbst ein Bild von Banjo-Tooie machen:

1:07 Nintendo Switch Online-Trailer stellt legendären N64-Plattformer vor, der noch im Oktober 2024 kommt

Autoplay

Diese Interkonnektivität, zusammen mit dem unwiderstehlichen Charme der N64-Spiele vom Entwicklerstudio Rare (damals noch bekannt als Rareware), ist einer der Gründe, weswegen Banjo-Tooie heute noch mein Lieblingsplattformer ist.

Deswegen empfehle ich euch unbedingt einen Blick ins Spiel, wenn ihr mit dem Genre etwas anfangen könnt. Wenn ihr bereits das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket besitzt, kostet es euch auch nichts extra.

Wo wir schon einmal dabei sind, sind wir gespannt auf die Meinungen der GamePro-Community: Was sind eigentlich eure Lieblingsplattformer?