Nintendo Switch Online spendiert euch zwei weitere Game Boy-Klassiker - ab jetzt verfügbar!

Es gibt wieder Neuzugänge in der Switch Online Retro-Abteilung

Wer das kostenpflichtige Nintendo Switch Online abonniert hat, bekommt unter anderem Zugriff auf diverse Retro-Titel älterer Nintendo-Konsolen und -Handhelds. Das Angebot wird regelmäßig erweitert, so auch im Februar 2026. Zwei neue Game Boy-Titel sind nun hinzugekommen.

Konkret handelt es sich um:

Balloon Kid

Yoshi

Die beiden Game Boy-Spiele sind ab sofort verfügbar und im Basis-Abo enthalten – ihr benötigt also keinen Erweiterungspass.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu den Switch Online-Neuzugängen anschauen:

1:12 Nintendo Switch Online: Das sind die beiden Game Boy-Neuzugänge im Februar 2026

Autoplay

Platformer und Action-Puzzler

Beim 1990 erschienenen Ballon-Kid handelt es sich um einen klassischen 2D-Platformer, indem ihr als Heldin Alice knifflige Level durchlaufen müsst, um deren Bruder Jim zu retten. Dabei nutzt ihr unter anderem die namensgebenden Ballons, die bei Gegnerberührung zerplatzen.

Yoshi ist ebenfalls ein Game Boy-Klassiker, allerdings ein etwas unbekannterer. In dem Spiel ist es eure Aufgabe, herabfallende Gegner zu sortieren und Yoshis schlüpfen zu lassen, die Bonuspunkte bringen. Im Vergleich zu ähnlichen Titeln wie Dr. Mario ist Yoshi etwas simpler, aber ein perfektes "mal ne kurze Runde für zwischendurch"-Spiel.

Mehr zu Nintendo Switch Online und Erweiterungspass

Switch Online ist ein kostenpflichtiger Abo-Service für Nintendo Switch 1 und Nintendo Switch 2. Damit bekommt ihr neben Zugriff auf die erwähnten Retro-Titel unter anderem auch Zugang zum Online-Multiplayer von Nintendo Switch (2)-Spielen oder könnt eure Speicherstände in der Cloud auslagern.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich erworben werden und bietet eine wesentlich größere Bibliothek älterer Titel, darunter auch Spiele vom Nintendo 64, Sega Mega Drive oder Game Boy Advance.

Hier findet ihr mehr Infos dazu:

Die aktuellen Preise für Nintendo Switch Online im Überblick:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Der Erweiterungspass ist nur zusammen mit Switch Online erhältlich und kostet:

für 12 Monate : 39,99 Euro

: 39,99 Euro für 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Solltet ihr nicht sicher sein, ob Switch Online etwas für euch ist, könnt ihr den Service 7 Tage lang kostenlos ausprobieren.