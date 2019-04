Ab heute, den 11. April 2019, startet der große Oster-Sale im Nintendo Switch eShop. Bis zum 25. April (um 23:59 Uhr) habt ihr die Chance, euch etliche Switch-Titel günstiger unter den Nagel zu reißen.

Das schöne an diesem Sale: Viele ältere wie aktuelle Switch-Blockbuster mischen sich ebenfalls unter die Angebote und sind bis zu 50% reduziert.

Hier sind alle Angebote des Oster-Sales im Überblick:

Nintendo Switch:

Nintendo 3DS und 2DS

Super Smash Bros. Nintendo 3DS: 33 % reduziert

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D: 33 % reduziert

New Super Mario Bros. 2: 33 % reduziert

Was lohnt sich? Das sind die Highlights des Sales

Dass ihr Zelda: Breath of the Wild (GamePro-Test-Wertung 94) und Super Mario Odyssey (GamePro-Test-Wertung 95) nicht verpassen dürft, brauchen wir an dieser Stelle gar nicht mehr erwähnen. Diese Titel sind einfach Must-Haves.

Welche Spiele sich außerdem für euch lohnen, stellen wir euch hier vor:

Octopath Traveler

Darum geht's: Im JRPG Octopath Traveler erlebt ihr nicht nur eine Story, sondern gleich acht. Jede der insgesamt acht Figuren bringt nämlich ihre eigene Heldengeschichte mit sich, die wir in der Kampagne in je vier Kapiteln erleben. Die innovative Erzählweise verbindet das Spiel mit einem ungewöhnlichen Mix aus HD-und Pixelgrafik, einem gelungene, taktischem Kampfsystem und ganz viel JRPG-Charme der alten Schule.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Fans klassischer JRPGs wie die frühen Final Fantasy-Ableger seid, aber dennoch eine moderne Erfahrung haben wollt. Denn Octopath gelingt es eindrucksvoll, alte Genre-Tugenden mit frischen Ideen zu vereinen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit der ungewöhnlichen Erzählweise nichts anfangen könnt und stattdessen lieber eine Geschichte erleben wollt. Für den Titel müsst ihr zudem jede Menge Zeit mitbringen - fürs Durchspielen braucht ihr rund 60 Stunden. Zeit, die nicht jeder aufbringen kann.

Mario + Rabbids

Darum geht's: Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle erwartet euch ein Rundenstrategie-Spiel á la XCOM, das die Figuren aus dem Super Mario-Universum mit den knuddeligen Ubisoft-Rabbids vereint.

Das Spiel lohnt sich, wenn.... ihr Fans knackiger Rundenstrategie seid. Lasst euch von dem niedlichen Look nämlich nicht Look täuschen. Hinter Kingdom Battle steckt ein komplexeres Spiel als so mancher vielleicht vermuten würde. Viele Levels sind fordernd, bleiben dabei aber stets fair. Strategie-Enthusiasten bekommen hier eines der besten Rundenstrategie-Spiele für die Switch.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... keine Geduld habt, euch in die teils sehr komplexen Rundenstrategie-Schlachten hineinzudenken, um die richtige Taktik für den Sieg zu entwickeln.