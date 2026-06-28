"Unbezahlbare Edition": Stolzer Papa bekommt von seiner Tochter wunderschöne Switch zum Vatertag geschenkt – sogar mit mehreren Spielen

Während wir noch auf Special Editions der Switch 2 warten, hat dieser Gaming-Dad bereits das Fashion-Endgame erreicht.

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Maximilian Franke
28.06.2026 | 18:30 Uhr

Ein Traum von einer Switch (Bild via ReddituSturmgeistX) Ein Traum von einer Switch (Bild via Reddit/u/SturmgeistX)

Wenn es um besondere Special Editions von Konsolen geht, haben alle einen unterschiedlichen Geschmack. Aber bei einer Variante können wir uns bestimmt einig werden: Die Nintendo Switch, die dieser Papa von seiner Tochter geschenkt bekommen hat, mischt ganz oben mit.

“Das muss sie ein Vermögen gekostet haben”

Anlass für das schöne Geschenk war der Vatertag, der in den USA am 20. Juni 2026 stattfand. Im Rahmen dessen hat die Tochter des Reddit-Users SturmgeistX etwas gebastelt, das der stolze Papa hoffentlich noch lange in Ehren halten wird.

Video starten 1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Wie im Post zu sehen ist, besteht das Geschenk nicht nur aus einer selbst gemachten Switch-Konsole, sondern sogar aus insgesamt drei Blockbustern, die darauf “gespielt” werden können.

Aktuell läuft etwa Hollow Knight: Silksong auf der Switch im Handheld-Modus. Alternativ sind aber auch Mario und Zelda dabei – gut erkennbar an ihren Klamotten bzw. an der gelben Fragezeichen-Box aus dem Pilzkönigreich.

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Das Gesamtpaket aus Konsole und drei Spielen “muss sie ein Vermögen gekostet haben”, stellt SturmgeistX scherzhaft fest.

Ein guter Rat von MediocreContact411 in den Kommentaren:

“Als Papa, der auch eine Tochter hat und gerade das nächste Mädchen erwartet, trifft das genau meine Gefühle. Feiere diese Momente, sie halten nicht ewig an"

Immerhin wird vermutlich eines Tages der Moment kommen, an dem das letzte selbstgemalte Geschenk überreicht wird. Es sei denn natürlich, die Tochter strebt eine Karriere als Künstlerin an.

In dem Fall müsste sie sich aber gegen Nintendo wappnen, falls sie thematisch weiter im Switch-Business bleiben will.

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Wie Significant-Car5403 als witzig gemeinten Tipp mitgibt, sollte der stolze Papa unbedingt sicherstellen, dass “Nintendo sie nicht verklagt” und spielt damit auf die strenge Rechtsabteilung des Konzerns an, die berüchtigt für ihr regelmäßiges Vorgehen gegen Fan-Projekte ist.

In diesem Fall besteht da aber wohl keine Gefahr. Selbst ein Nintendo-Anwalt sollte im Angesicht dieses niedlichen Projekts doch hoffentlich die Klage im Schrank lassen.

Wie gefällt euch die Switch-Edition? Habt ihr selbst ähnliche Geschenke aus eurer Familie am Kühlschrank hängen?

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