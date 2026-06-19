Neue Zelda-Alternative mit 82 bei Metacritic: Das neue Spiel der Octopath Traveler-Entwickler solltet ihr euch unbedingt anschauen

In dieser Zelda-Alternative müsst ihr ein bedrohtes Königreich retten.

Heute ist wieder Freitag, bedeutet: Das Wochenende steht bevor und wir haben dieses Mal einen besonderen Tipp für euch, den sich vor allem Fans der alten Zelda-Spiele anschauen sollten. The Adventures of Elliot: The Millenium Tales kommt von den Octopath Traveler-Entwicklern und ist erst gestern erschienen. Wir haben schon gezockt und können euch mehr darüber verraten.

In den Kommentaren dürft ihr wie immer zu dieser Uhrzeit berichten, was bei euch in den freien Stunden auf dem Zock-Plan steht.

2:39 The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute

Autoplay

Das erwartet euch in The Adventures of Elliot

In die super hübsche verträumte HD-2D-Optik von Square Enix haben wir uns schon in den großen RPGs verliebt. Die passt aber natürlich auch perfekt zu einem "modernen Oldschool-Zelda" – und genau in diese Kerbe schlägt Elliot the Adventurer.

Wie ihr womöglich schon erraten habt, schlüpfen wir im neuen Titel in die Stiefel des namensgebenden Abenteurers. Sein Zuhause ist das Königreich Huther, dessen Bevölkerung mittels einer magischer Barriere von der gefährlichen Außenwelt abgeschirmt wird.

Elliot wird vom Herrscher eigentlich nur mit einer kleinen Mission beauftragt, aus der etwas weit Größeres entsteht, wie das eben immer so ist. Am Ende hängt das Schicksal des ganzen Königreichs von Elliot und Faie ab – unterwegs gabelt er die Feenbegleiterin auf, die ihn mit nützlicher Magie unterstützt und dabei auch ganz schön viel plappert.

Um sein Ziel zu erreichen, muss Elliot quer durch die Zeit reisen und erkundet so manches Bauwerk in unterschiedlichen Epochen und Zuständen.

Dabei prügelt er sich im Gegensatz zu seinen heldenhaften Pendants in Octopath in Echtzeit mit Schnecken, Hühnermännern und anderen Feinden. Wir stählen uns derweilen nicht über ein klassisches Leveling-System, sondern im Wesentlichen mit Maginiten, die uns bestimmte Buffs und Vorteile bescheren.

Diese in Kombination mit den unterschiedlichen Waffen sorgen für Abwechslung in den generell relativ simpel gehaltenen Kämpfen. Schön ist auch, dass sie schnell und einfach getauscht werden können, sodass wir uns immer gut für die individuelle Situation rüsten können.

Zusätzlich zu den Gefechten gibt es außerdem bei der Erkundung jede Menge Platforming-Passagen.

Das spielt der Rest der GamePro-Redaktion: Wegen der Hitze oder Besuch bleibt bei einigen die Konsole aus. Tobi greift zu analogen Spielen wie Astrobienen und Magical Athlete (Letzteres stellt er euch im unten verlinkten Artikel näher vor). Bei Eleen stehen Bogenschießen und P&P auf dem Plan. Und Mary zieht's mitsamt Beuch in einen Escape Room.

greift zu analogen Spielen wie Astrobienen und Magical Athlete (Letzteres stellt er euch im unten verlinkten Artikel näher vor). Bei stehen Bogenschießen und P&P auf dem Plan. Und zieht's mitsamt Beuch in einen Escape Room. Dennis zockt Deer&Boy durch, ein kleines Cozy Adventure, das nächste Woche herauskommt.

zockt Deer&Boy durch, ein kleines Cozy Adventure, das nächste Woche herauskommt. Myki schaut in die Demos zu Granblue Fantasy: Relink und Sword Art Online rein.

schaut in die Demos zu Granblue Fantasy: Relink und Sword Art Online rein. Linda hat dank WM Bock auf EA Sports FC.

hat dank WM Bock auf EA Sports FC. Rae ist noch mit Paralives beschäftigt, muss dort aber vor allem mal heftige Framedrops in den Griff bekommen.

ist noch mit Paralives beschäftigt, muss dort aber vor allem mal heftige Framedrops in den Griff bekommen. Und Chris hofft, dass er endlich mal dazu kommt, Ghost of Yotei zu beenden, bei dem er seit Monaten im letzten Gebiet herumtrödelt. Mehr dazu: Granblue Fantasy: Relink-DLC angespielt: Endless Ragnarok hat mich stark beeindruckt – und das liegt nicht an den härteren Monstern und neuen spielbaren Charakteren von Myki Trieu Tobis Brettspieltipps 2025: Diese 10 Titel sind meine Jahres-Highlights - und auch ihr solltet sie euch unbedingt genauer anschauen von Tobias Veltin

Für wen ist Elliot the Adventurer was und für wen nicht?

Zunächst mal solltet ihr definitiv kein neues Octopath oder Bravery Default erwarten. Elliots Abenteuer drückt definitiv mehr die Zelda-Tasten und fällt auch vom Umfang her nicht so ausufernd aus. Für einen Spieldurchlauf solltet ihr rund 20 Stunden einrechnen.

Zudem erfinden Geschichte und Charaktere das Rad nicht neu und greifen auch ganz gerne in die Kitsch-Kiste. Elliot ist beispielsweise der typische mutige, selbstlose Held, der immer zur Stelle ist, wenn jemand Hilfe braucht – und das auch gerne selbst betont.

Sollte euch das aber nicht stören, dann bekommt ihr hier ein richtig hübsches Spiel mit spaßigen und belohnenden Gameplay-Mechaniken. Der Titel ist für PC, PS5 und Switch 2 erschienen.

Jetzt verratet uns, was es bei euch wird. Hat Elliot euer Interesse geweckt? Oder womöglich hat euch eins der Plan eines anderen Redaktions-Mitglieds inspiriert?