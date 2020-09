Nintendo Switch-Patent deutet neuen Joy-Con-Controller an

In der Vergangenheit tauchten immer mal wieder Patente von Nintendo auf, in denen die Joy-Con der Nintendo Switch in anderer Form zu sehen sind. Ein Patent, das diesen April international registriert wurde, zeigt eine Joy-Con-Version, die ohne Anschlüsse auskommt. Könnten diese eigenständigen Joy-Con als Ergänzung auf den Markt kommen? (via VGC.com)

Neuartige Joy-Con ohne Switch-Anschlüsse

Das Patent für den eigenständigen Joy-Con-Controller wurde im Mai 2018 eingereicht und rund zwei Jahre später, im April 2020, offiziell registriert. Die zugehörigen Abbildungen zeigen einen Joy-Con, der nicht über die bekannten Anschlüsse für die Nintendo Switch verfügt. Vielmehr hat der Joy-Con ein leicht neues Design.

Nur ein weiteres, ungenutztes Patent? Ob der Joy-Con in dieser aktualisierten Form wirklich von Nintendo produziert wird, oder ob es ein weiteres Patent sein ist, das (vorerst) nicht umgesetzt wird, ist unklar. Aus den vergangenen Patenten wie dem Joy-Con-Aufsatz mit integriertem Stylus oder den geknickten Joy-Cons wurde bisher zumindest nichts.

Andererseits wäre dieser Joy-Con eine praktische Ergänzung für die Nintendo Switch Lite, der einige Funktionen durch die fest integrierten Steuerelemente fehlen. Oder aber der neuartige Switch-Controller hat etwas mit den Gerüchten um eine verbesserte Switch Pro zu tun, die angeblich mit 4K-Support und neuen Spielen erscheinen soll:

Wer hingegen anderweitig nach guten Controller-Alternativen für die Nintendo Switch sucht, dürfte hier fündig werden:

Würdet ihr euch eine überarbeitete Version der Joy-Con wünschen? Falls ja, wie sollten die Controller verbessert werden?