Nur bis Sonntag: Den Nintendo Switch Pro Controller gibt's jetzt günstig im MediaMarkt-Angebot!

Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, könnt ihr jetzt den Switch Pro Controller günstiger abstauben.

Bei MediaMarkt läuft jetzt ein neuer Sale, durch den ihr 15 Prozent Extra-Rabatt auf teils ohnehin schon reduzierte Technik-Produkte bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Dadurch könnt ihr auch ein paar günstige Gaming-Angebote abstauben. Mit dabei ist der auch mit Switch 2 kompatible Nintendo Switch Pro Controller, den ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo günstiger bekommen könnt. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Durch den Sale könnt ihr euch auch noch viele weitere Schnäppchen von Fernsehern über Handys bis hin zu Waschmaschinen und Drohnen schnappen. Die Aktion läuft allerdings nur bis Sonntag, also bleibt euch nicht allzu viel Zeit, zumal einzelne Deals auch schon vorher vergriffen sein könnten. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Komfortables Gamepad mit 40-Stunden-Akku: Das kann der Switch Pro Controller!

Der Switch Pro Controller bietet komfortable Haptik, hohe Verarbeitungsqualität und eine sehr lange Akkulaufzeit.

Der Nintendo Switch Pro Controller ist die richtige Wahl für all jene, denen das Spielen mit den Joy-Con Controllern auf Dauer zu unbequem ist und die nach einem Gamepad für den TV-Modus suchen, das über ordentliche Griffe verfügt und dadurch besser in der Hand liegt. Insbesondere für Personen mit größeren Händen bietet der Pro Controller die bessere Haptik, zudem bekommt ihr hier ein hochwertig verarbeitetes Gamepad mit präzisen Reaktionen.

Im Gegensatz zu vielen günstigeren Alternativen ist der Nintendo Switch Pro Controller ein vollwertiger Ersatz für die Joy-Cons und bietet sowohl HD Rumble als auch Sensoren für die Bewegungssteuerung und sogar einen NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos. Außerdem liefert der Pro Controller eine fantastische Akkulaufzeit von rund 40 Stunden. So viel schafft kaum ein anderes Gamepad.

Der neue Switch 2 Pro Controller verfügt über einen neuen C-Button auf der Vorder- und Extra-Tasten auf der Rückseite, ist aber auch deutlich teurer.

Da er auch mit Switch 2 kompatibel ist, ist er zudem eine gute Alternative zum Nintendo Switch 2 Pro Controller. Dieser verfügt zwar über den neuen C-Button für die Chat-Funktion der Switch 2 sowie über neue, programmierbare Tasten auf der Rückseite, ist dafür aber deutlich teurer. Obwohl er bei MediaMarkt aktuell ebenfalls reduziert ist, kostet er dort über 24€ mehr als sein Vorgänger. Deshalb ist das ältere Modell für alle, die sich für die Extras nicht so sehr interessieren, die bessere Wahl.