Ich trage meine Apple Watch nicht mehr, sondern diese 70€-China-Smartwatch!

Ich habe mir eine Smartatch für nicht einmal 70€ zugelegt und jetzt staubt meine Apple Watch vor sich hin.

Wenn unsere Vorfahren damals wissen wollten, wie es um ihre Gesundheit steht, mussten sie zum Dorfältesten oder Schamanen rennen. Heute schaut man einfach aufs Handgelenk. Aber wenn ihr euch mal anschaut, was bekannte Hersteller wie Apple oder Samsung heute für ihre Smartwatches verlangen, könnte man fast meinen, wir bezahlen immer noch für schwarze Magie. Ich bin gegen den Strom geschwommen und habe mir die Redmi Watch 5 für lächerliche 70 Euro an den Arm geschnallt und frage mich seitdem allen Ernstes, ob die teure Konkurrenz eigentlich komplett den Verstand verloren hat.

Riesen-Bildschirm statt Plastik-Schrott

Was mir direkt ins Auge gesprungen ist, als ich die Smartwatch aus der Verpackung gepellt habe: Es hat einen brachialen und riesigen Bildschirm. Mit über zwei Zoll Diagonale ist das wirklich super riesig in der Welt der digitalen Uhren. Beim ersten Mal empfand ich es als zu groß und störend, aber nach und nach habe ich mich damit angefreundet und alle anderen Smartwatch-Displays sind mir mittlerweile zu klein.

Zudem hat Xiaomi hat die schwarzen Ränder extrem eingedampft, sodass ihr eigentlich fast nur noch reines Display seht. Dazu kommt ein Rahmen aus echtem Aluminium, der sich hochwertig und stabil anfühlt.

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Auf den Bildern ist es nicht so gut zu erkennen. Das Display ist riesengroß und somit Sehschwächere ideal.

Drei Wochen Ruhe vor der Steckdose

Ich habe meine Apple Watch geliebt, doch eine Sache hat mich jeden Tag gestört. Sie hat nie länger als einen ganzen Tag ausgehalten und Abends musste ich sie dann an die Steckdose anschließen. Auf Dauer ist das einfach Pain, vor allem wenn man seinen Schlaf tracken möchte, das aber nicht klappt, weil das Teil keine Nacht durchhält.

Bei meiner neuen Uhr hält der Akku 24 Tage am Stück durch, wenn ihr den Bildschirm nicht auf Always-On gestellt habt. Das sind weit über drei Wochen und ich habe vorher nicht gewusst, wie schön das Leben ohne Ladekabel sein kann. Ich war für drei Wochen in Asien unterwegs. Wind und Wetter haben mich durch die unterschiedlichsten Länder im nahen Osten getragen und die Redmi Watch 5 musste nicht einmal an den Strom.

Das Menü der Redmi Watch 5 ist übersichtlich und man scrollt ganz leicht durch die ganzen Apps und Funktionen.

Gesundheitswerte wie bei der Apple Watch

Auch wenn der Preis unschlagbar günstig ist, ist hier wirklich gute Technik drin. Die Sensoren messen rund um die Uhr euren Puls und den Sauerstoff im Blut, damit ihr im Notfall direkt über euren Körper Bescheid wisst.

Richtig stark finde ich die Überwachung des Schlafes. Mittlerweile ist das Schalftracking ja wirklich Standard geworden, aber die gemessenen Werte waren bei mir erschreckend genau im Vergleich zu den teureren Modellen. Kleine Abweichungen gab es, für mich, der nur einen groben Überblick jeden Morgen haben möchte, war es aber komplett ausreichend und ich hatte den Beweis, dass die Daten nicht aus der Luft gegriffen sind.

Ist die Xiaomi Smartwatch besser als die Apple Watch?

Kann die "Billig"-Smartwatch die teure Apple Watch eins zu eins ersetzen? Nein, natürlich wird auch hier nur mit Wasser gekocht. Wer an der Kasse unbedingt über die Uhr bezahlen oder ständig mit dem Siri (oder anderen Sprachassistenten) quatschen will, sollte bei den üblichen Marken bleiben.

Aber braucht ihr diesen ganzen Zirkus im Alltag wirklich ständig? Ich finde, dieses Modell mistet radikal aus und konzentriert sich einfach auf das Wesentliche: Nachrichten lesen, den Sport aufzeichnen und Anrufe/ Nachrichten im Blick behalten.

Der ganze teure Schnickschnack fliegt raus, dafür hält die Batterie meilenweit länger. Wer einfach eine ehrliche, zuverlässige Uhr sucht und sein hart verdientes Geld zusammenhalten will, kriegt von mir für nicht mal 70 Euro eine glasklare Kaufempfehlung.

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