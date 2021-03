Ja, wo bleibt sie denn, die Nintendo Switch Pro? So viele Gerüchte ranken sich um das Konsolen-Upgrade, aber Nintendo scheint nicht aus der Hüfte zu kommen. Und das könnte auch vorerst so bleiben. Denn wenn es nach dem bekannten Leaker NateDrake geht, erscheint die Switch Pro erst 2022. Dabei war in einem aktuellen Bloomberg-Artikel von 2021 die Rede.

Wann wird die Switch Pro vorgestellt?

Laut NateDrake plant Nintendo die Switch Pro im kommenden Fiskaljahr zumindest öffentlich zu zeigen. Dieses geht vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022. So äußerte sich der Leaker zumindest in einem Resetera-Forum:

"Ich glaube, dass die Switch Pro im anstehenden Fiskaljahr angekündigt wird. Der Plan war ursprünglich, sie in diesem Jahr zu veröffentlichen, aber ich gehe davon aus, dass sie auf 2022 verschoben wird. Verschiebungen sind eine unberechenbare Variable, und werden es immer sein, wenn es darum geht, wann sie gezeigt wird und wann wir sie sehen."

Unsere Einschätzung: Mit seinen Aussagen widerspricht NateDrake einem Bloomber-Artikel, in dem von einem Release zum Weihnachtsgeschäft 2021 ausgegangen wird. Wer letztendlich Recht behält, können wir nicht mit Sicherheit sagen.

Stimmen allerdings die Aussagen von NateDrake, kann es gut sein, dass Nintendo die Konsole erst Anfang 2022 zeigt und dann relativ schnell im Frühjahr herausbringt. Sollte das Unternehmen die Switch Pro noch 2021 zeigen, obwohl sie erst 2022 auf den Markt kommt, würden sie die Verkäufe der originalen Switch und Switch Lite torpedieren. Das ist eher unwahrscheinlich.

Alle Informationen rund um die Switch Pro findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

0 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch Pro - Release, Preis, Specs: Alle Infos & Gerüchte zum neuen Modell

Weitere interessante Artikel zur Nintendo Switch:

Switch Pro mit besserem Bildschirm

Angeblich soll die Nintendo Switch Pro im Fernseher-Modus eine Auflösung von 4K bieten. Spielt ihr dagegen im Handheld-Modus, seid ihr auf 720p beschränkt. Das ist bei einer kleinen Darstellung aber nicht weiter schlimm, da wir die Unterschiede hier kaum noch wahrnehmen können. Viel wichtiger ist, dass die Pro einen verbesserten OLED-Screen haben soll, der Nintendos bunte Spiele mit noch viel satteren Farben zeigen dürfte.

Hättet ihr gerne noch in diesem Jahr Hand an die Switch Pro gelegt?