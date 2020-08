Der Nintendo eShop hat unter dem Titel "Teilt den Spaß" einen großen Sale mit Multiplayer-Spielen für die Nintendo Switch gestartet. Darunter finden sich beliebte Online-Spiele ebenso wie Titel mit lokalem Mehrspielermodus zum gemeinsamen Zocken mit Freunden oder Familie. Auch ein paar von Nintendos großen Exklusivhits sind dabei. Die Angebote gelten bis zum 30. August. In diesem Artikel stellen wir euch einige der Highlights vor. Wer lieber gleich zur Übersicht will, findet diese hier:

Luigi's Mansion 3

Luigi bekommt es wieder einmal mit jeder Menge Geistern zu tun. Zusammen mit Mario, Peach und den Toads reist er in ein vermeintliches Luxushotel, doch der Urlaub entpuppt sich als Falle. Die anderen werden in Gemälde eingesperrt und Luigi muss sich mit einer Art Geister-Staubsauger durch das riesige Spukhaus kämpfen , um sie zu befreien. Dabei schlottern dem niedlichen Klempner so sehr die Knie, dass wir in unserem Test ordentlich Mitleid hatten.

Luigi braucht aber nicht allein zu sein: Im 2er-Koop können zwei Spieler gemeinsam an einer Switch mit je einem Joy-Con das Abenteuer bestreiten, wobei der zweite Spieler die Kontrolle über Luigis seltsamen Doppelgänger Fluigi übernimmt. Alternativ könnt ihr im zufallsgenerierten Wirrwarturm mit bis zu acht Spielern online oder lokal (mit mehreren Konsolen) auf Geisterjagd gehen. Zudem können zwei Teams gegeneinander antreten.

Luigi's Mansion 3 statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Splatoon 2

Eines der Highlights unter den Online-Spielen ist zweifellos Splatoon 2. Wie schon im Vorgänger liefern wir uns hier rasante Schlachten mit Farbkanonen, in denen es darum geht, einen möglichst großen Teil des Schlachtfelds in die Farbe des eigenen Teams zu tauchen. Dabei können wir zwischen einer menschlichen und einer tintenfischähnlichen Form wechseln. In letzterer könne wir uns tarnen und mit hohem Tempo durch unsere eigene Farbe gleiten.

Splatoon 2 bietet aber auch viele Neuerungen. Eine der spektakulärsten ist der Modus namens Solmon Run. Hier wehren wir uns im Team mit bis zu drei Mitstreitern auf einem Boot gegen einen Schwarm angreifender Lachse. Das wird spätestens dann ziemlich knifflig, wenn wir es mit einem der riesigen Bossgegner zu tun bekommen. Daneben hat Splatoon 2 auch Solisten etwas zu bieten, nämlich eine Kampagne mit 27 Leveln und vielen kreativen Gameplay-Ideen.

Splatoon 2 statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Unravel Two

Einen der größten Rabatte im Sale gibt es für Unravel Two. Das Jump&Run ist um 75 Prozent reduziert. Wie im Vorgänger steuert ihr ein kleines Wollknäuelmännchen durch eine hübsche, aber nicht immer freundlich gesonnene Umwelt und löst dabei Rätsel, um Hindernisse zu überwinden. Diesmal habt ihr dabei jedoch einen ebenso niedlichen Kumpanen und müsst zusammenarbeiten, indem beispielsweise ein Spieler einen Faden herablässt, an dem sich der andere über Abgründe schwingen kann.

Unravel Two statt 29,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Dragon Ball FighterZ

Auch Dragon Ball FighterZ gibt's im Sale des Nintendo eShop 75 Prozent günstiger. Das Fighting Game zeichnet sich nicht nur durch seinen tollen Anime-Look aus, der die Vorlage täuschend echt kopiert. Die aus drei Charakteren bestehenden Tag Teams bringen taktische Tiefe ins Spiele, denn gutes Timing beim Charakterwechsel ist fast genauso wichtig wie Reaktionsschnelligkeit. Auch wenn der Kern des Spiels der Multiplayer ist, wird eine spaßige Solokampagne geliefert, bei der wir den Weg zum Endboss selbst bestimmen.

Dragon Ball FighterZ statt 59,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Overwatch Legendary Edition

Auch Blizzards legendären Teamshooter bekommt ihr für die Nintendo Switch gerade günstiger. Von der Konkurrenz hebt sich Overwatch vor allem durch seine Helden ab, die sich nicht nur durch kreatives Design, sondern auch durch ihre individuellen Fähigkeiten stark unterscheiden. Vom Robotermönch bis zum Gorilla und von der Gravitonbombe bis zur Zeitmanipulation ist alles dabei. In der Legendary Edition ist neben zusätzlichen Skins auch ein Code für eine dreimonatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online im Wert von 7,99€ enthalten.

Overwatch Legendary Edition statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Heave Ho

In Heave Ho suchen wir als rundes Etwas mit langen Armen und fehlenden Beinen unseren Weg über riesige und tödliche Abgründe. Das klappt nur, wenn wir mit bis zu drei Teamkollegen gut zusammenarbeiten, uns an den Händen halten und gegenseitig dabei helfen, über die bodenlose Tiefe hinüberzuschwingen. Auch Geschicklichkeit und gutes Timing beim Absprung sind gefragt. Vor allem im lokalen Multiplayer ist Heave Ho ein Riesenspaß, aufgrund der Kürze der Levels ist es zudem ein tolles Spiel für Zwischendurch.

Heave Ho statt 9,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Burnout Paradise Remastered

Natürlich gehen auch Rennspielfans im aktuellen Sale nicht leer aus. Für sie gibt es beispielsweise mit Burnout Paradise Remastered einen Klassiker in neuer, hübscherer Form, in der schon alle Zusatzinhalte mit dabei sind. Es handelt sich um einen Arcade-Racer mit offener Spielwelt, in dem ihr die Großstadt Paradise City und ihre Umgebung erforscht und an verschiedensten Rennen und Herausforderungen teilnehmt. Das macht schon allein eine Menge Spaß, aber natürlich könnt ihr auch gegen eure Freunde antreten oder euch gemeinsam den Online-Challenges stellen.

Burnout Paradise Remastered statt 49,99€ für 34,99€ im Nintendo eShop

Terraria

Für alle Switch-Spieler, die gemeinsam mit Freunden etwas aufbauen wollen, ist Terraria das richtige Spiel. Auf der Suche nach wertvollen Metallen und Ausrüstungsgegenständen graben wir hier Minen bis hinab zur Hölle, während wir an der Oberfläche ein sicheres Heim für NPCs und uns selbst errichten sowie die verschiedensten Biome erkunden, von märchenhaft bis gruselig. Über Jahre hinweg haben die Entwickler ihr Spiel ausgebaut, sodass es nun mit über 20 Bossen und Events und über 3500 Gegenständen Inhalt für endlose Spielstunden bietet.

Terraria statt 29,99€ für 20,99€ im Nintendo eShop

Fitness Boxing

In letzter Zeit nicht viel Bewegung gehabt? Fitness Boxing kann dich wieder in Form bringen! Das Spiel stellt dir deinen persönlichen Boxtrainer zur Seite und versorgt dich jeden Tag mit neuen Trainingseinheiten. Damit du genau weißt, wie du dich schlägst, werden all deine Leistungen exakt aufgezeichnet, von der Anzahl der Schläge bis zu den verbrauchten Kalorien. Die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund zu trainieren oder sich im sportlichen Wettkampf zu messen, sorgt für zusätzliche Motivation.

Fitness Boxing statt 49,99€ für 34,99€ im Nintendo eShop

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes ist ein ganz besonderes Koop-Erlebnis: Ein Spieler muss eine Bombe entschärfen, die übersät ist mit komplizierten Mechanismen, von denen er keine Ahnung hat. Der andere hat eine umfangreiche Gebrauchsanleitung, kann die Bombe aber nicht sehen. Der Reiz des Spiels liegt daher in der Kommunikation: Möglichst schnell versuchen die Spieler einander zu erklären, was sie sehen und was sie zu tun haben. Das funktioniert natürlich besser, wenn man sich gut versteht. Ein harter Test für Freundschaften und Beziehungen!

Keep Talking and Nobody Explodes statt 14,99€ für 8,99€ im Nintendo eShop

Weitere Angebote (Auswahl):

