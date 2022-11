Nintendo Switch-Showcase angekündigt: Nächste Indie World findet noch diese Woche statt

Diese Woche stehen bei Nintendo während der Indie World wieder die "kleineren" Spiele im Rampenlicht. In der Präsentation gibt es einen Ausblick über die Indie-Titel, die demnächst für die Nintendo Switch erscheinen sollen. Pokémon und Co. werden wir also nicht sehen. Trotzdem könnten einige interessante Spiele dabei sein.

Wann findet die Indie World statt und wo könnt ihr sie schauen?

Das Showcase wird am Mittwoch, den 9. November, um 18 Uhr deutscher Zeit live gezeigt. Es wird etwa 25 Minuten dauern. Anschauen könnt ihr es euch auf den offiziellen Kanälen von Nintendo, also auf YouTube oder Twitch. Hier geht es direkt zu den Livestreams:

Das Event wurde auf Twitter offiziell angekündigt:

Welche Spiele könnten bei der Indie World gezeigt werden? Vielleicht endlich Silksong? Bisher ist noch nicht bekannt, welche Titel dabei sind. Natürlich gehen die Gedanken direkt wieder zu Silksong, allerdings mussten Hollow Knight-Fans bei den letzten im Voraus vielversprechenden Events sehr stark sein. Wir würden euch also empfehlen, mit euren Hoffnungen, etwas Konkretes zum herbeigesehten Spiel zu erfahren, vorsichtig zu sein. Dagegen ist es wahrscheinlicher, dass wir etwas zu Spielen wie Ship of Fools oder Sports Story hören werden.

Auf welche Titel hofft ihr während des Showcases?