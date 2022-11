Pokémon Karmesin/Purpur-Leaks zeigen erste Starter-Evolution und mehr

Nur noch wenige Tage dauert es, bis Pokémon Karmesin und Purpur am 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Zumindest für die meisten von uns, einige Personen haben das Spiel nämlich allem Anschein nach bereits in die Hände bekommen und neues Gameplay der neunten Generation geteilt. Dazu zählen neben komplett neuen Pokémon auch einige Evolutionen, darunter auch die zweite Stufe des Starter-Pokémons Krokel.

Wollt ihr also möglichst komplett ohne Spoiler in wenigen Tagen selbst das Spiel erleben, empfehlen wir euch, an dieser Stelle nicht weiterzulesen. Für alle offiziell bekannten Infos zu Open World, Gameplay und den Unterschieden von Karmesin und Purpur könnt ihr euch stattdessen unsere Übersicht anschauen.

Wollt ihr einfach mehr Karmesin und Purpur sehen, gibt es hier knapp 15 Minuten Gameplay zum Spiel:

14:06 Pokémon Karmesin & Purpur - Neuer Trailer zeigt knapp 15 Minuten Gameplay

Achtung, Spoiler! Krokel-Evolution und mehr sind geleakt

Wir wollen euch an dieser Stelle die geleakten Bilder nicht vorenthalten, allerdings enthalten diese natürlich Spoiler zum Spiel. Lest also nur weiter, wenn das für euch in Ordnung ist. Die Leaks stammen von diversen Twitter-Accounts, die scheinbar aus Spanien stammen und bereits vorab Zugriff auf das Spiel erhalten haben. Zwar sehen die Bilder durchaus glaubwürdig aus, trotzdem handelt es sich hier natürlich nicht um offizielle Infos, nehmt das ganze also mit einer Prise Vorsicht.

Die ersten geleakten Bilder zeigen unter anderem angeblich die Karte der Spielwelt, sowie die Evolutionen von Olini und Krokel, das allem Anschein nach einen Sombrero spendiert bekommt und auf spanish den Namen Crocalor tragen wird:

Auf weiteren Bildern sind unter anderem eine regionale Variante von Tauros zu sehen, sowie einige Gerichte, die ihr im Spiel kaufen könnt:

Auch einige komplett neue Pokémon sind bereits in den Leaks aufgetaucht:

Wiederholt Leaks zu Karmesin und Purpur

Schon in der Vergangenheit gab es zahlreiche Leaks zu kommenden Pokémon-Spielen, von denen auch Karmesin und Purpur nicht ausgeschlossen sind. Auch hier sind bereits viele Infos zu den Starter-Evolutionen, regionalen Formen und Spielmechaniken durchgesickert, laut denen etwa die Pokémon-Zucht komplett anders werden soll und wir womöglich Zeitreisen machen können. Eine Übersicht der bisherigen Leaks zu Pokémon Karmesin und Purpur gibt es hier.

Was haltet ihr von den Leaks?