Switch-Hit zum Schnäppchenpreis – Animal Crossing: New Horizons nur kurze Zeit günstig im Angebot

Mit Animal Crossing: New Horizons könnt ihr euch jetzt einen der größten Switch-Hits überhaupt günstig sichern.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis von 34,99€ (UVP: 59,99€) abstauben. Für einen so großen und preisstabilen Exklusivhit ist das ein sehr gutes Angebot. Günstiger gab es das Spiel laut Vergleichsplattformen jedenfalls überhaupt noch nie. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot ist Teil einer Aktion namens „Volle Gönnung“, die nur von Samstagabend bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft und auch noch weitere Gaming-Angebote sowie günstige Laptops und Monitore bietet. Wenn ihr euch Animal Crossing günstig sichern möchtet, bleibt euch also nicht viel Zeit. Allerdings ist inzwischen auch Amazon mit dem Angebot mitgezogen. Ob der Deal hier ebenfalls pünktlich am Montagmorgen endet, ist nicht sicher:

Was ist Animal Crossing: New Horizons?

11:56 Animal Crossing: New Horizons - Alle kostenlosen Inhalte aus Update 2.0 im Trailer

Lebenssimulation mit Inselparadies: Animal Crossing: New Horizons ist wie seine Vorgänger eine gemütliche Lebenssimulation. Anders als bisher startet ihr aber nicht in einem fertigen Dorf, dessen Bürgermeisterposten ihr übernehmt. Stattdessen werdet ihr auf eine einsame Insel geschickt, an deren Strand ihr euer Zelt aufschlagt. Erst nach und nach baut ihr hier ein idyllisches Dorf auf und lockt dadurch immer mehr der niedlichen Bewohner in Tiergestalt an, mit denen ihr euch anfreunden könnt.

Mehr Crafting & Multiplayer: Das Gameplay besteht dementsprechend zu großen Teilen aus Farming, Crafting, der kreativen Gestaltung eures Dorfes bis hin zur Einrichtung und der sozialen Interaktion mit den Bewohnern. Vor allem das Crafting spielt dabei eine größere Rolle als aus früheren Teilen gewohnt. Ihr könnt nicht nur allein, sondern online mit bis zu sieben Mitspieler*innen spielen. Außerdem können lokal an einer Konsole bis zu acht Personen dieselbe Insel bewohnen.

Mehr über Animal Crossing: New Horizons könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren:

Wenn ihr weiterhin keine Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung verpassen wollt, solltet ihr unsere GamePro Deal-Übersicht im Auge behalten. Aktuell gibt es zum Beispiel diese Angebote: