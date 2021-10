Animal Crossing: New Horizons - Alle kostenlosen Inhalte aus Update 2.0 im Trailer

18.10.2021 09:40 Uhr

Animal Crossing: New Horizons erhält am 05. November endlich das heiß erwartete Update 2.0.

Dieses ist aber so viel größer, als die meisten erst gedacht haben. Mit einer eigenen Direct stellte Nintendo in fast 12 Minuten vor, was alles kostenlos ins Spiel kommen wird. Neben neuen Charakteren wie Kofi und sein Café, dem singenden Kappn und dem großen Einkaufsplaza wird es auch Quality of Life-Verbesserungen, Kochen und viel mehr geben.

Alle Neuerungen fassen wir für euch in diesem Artikel zusammen.