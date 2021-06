Wolltet ihr schon immer mal euer eigenes Spiel erschaffen, das sich ganz allein nach euren Wünschen und Vorstellungen richtet? Dann habt ihr Glück, denn heute erscheint im Nintendo eShop das Spielestudio für die Nintendo Switch. Für 29,99 Euro bekommt ihr nicht nur fast endlose kreative Freiheiten, sondern dank intuitiver Bedienung auch einen schnellen Einstieg in die Spielentwicklung. In diesem Artikel erklären wir kurz, was es mit dem Spielestudio auf sich hat. Wer es gar nicht erwarten kann und so schnell wie möglich kreativ sein möchte, kommt hier zum Nintendo eShop:

Nintendo Switch Spielestudio jetzt für 29,99 Euro im Nintendo eShop

Spiele in allen Genres erschaffen

Das Spielestudio für Nintendo Switch ermöglicht es euch, Spiele in allen Genres zu erschaffen, von Jump&Runs über Shooter bis hin zu Rennspielen, und zwar sowohl in 2D als auch in 3D. Ihr könnt sogar Spiele aus ganz verschiedenen Genres zu einem einzigen Spiel zusammenfügen und so einen bunten Genremix bauen. Auch Multiplayer für bis zu acht Spieler:innen ist möglich. Falls ihr also endlich das Spiel eurer Träume erschaffen wollt, sind euch dabei kaum Grenzen gesetzt.

Sanfter Einstieg

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten braucht ihr euch nicht allzu viele Sorgen zu machen, dass ihr gleich überfordert werdet. Auf Wunsch werdet ihr nämlich langsam an die Herausforderungen der Spieleentwicklung herangeführt. Das Spielestudio hält sieben Lektionen bereit, die euch Grundlagen der verschiedensten Genres beibringen. Anhand kniffliger kleiner Rätsel könnt ihr anschließend testen, wie fit ihr schon seid. In den freien Entwicklungsmodus könnt ihr überwechseln, sobald ihr euch bereit fühlt. Dort könnt ihr auf euren Prototypen aus den Übungen aufbauen oder ganz von vorn anfangen.

Simple Bedienung durch Knotixe

Die einfache Bedienung durch die sogenannten Knotixe sorgt dafür, dass der kreative Spaß nicht in harte Programmierarbeit ausartet. Bei den Knotixen handelt es sich um knuffige kleine Kreaturen, die nicht nur Objekte in der Spielwelt erscheinen lassen, sondern auch ihre Regeln festlegen. Das funktioniert, indem ihr einfach Punkte miteinander verbindet. Wenn ihr beispielsweise wollt, dass eure Figur beim Drücken eines Knopfes springt, zieht ihr schlicht eine Verbindung vom Knopf-Knotix zum Punkt "Springen" des Figuren-Knotix.

Spielwelten ganz nach eigenem Geschmack

Um eure eigenen Spielwelten zu erschaffen, könnt ihr auf eine ganze Menge vorgefertigter Assets zurückgreifen, von Objekten und Spielfiguren über Texturen bis hin zu Musikstücken. Falls ihr euch damit nicht zufriedengeben wollt, könnt ihr aber auch an alles selbst Hand anlegen und beispielsweise im Editor eure eigenen Charaktermodelle erschaffen. So könnt ihr sichergehen, dass eure Spielwelten bis in die kleinsten Details hinein euren Wünschen entsprechen.

Endloser Spaß mit Spielen aus aller Welt

Über die Spiel-ID könnt ihr eure Kreationen zudem mit der ganzen Welt teilen. Das bedeutet natürlich, dass ihr umgekehrt auch Spiele aus aller Welt spielen könnt. Dadurch bringt euch das Spielestudio potentiell endlosen Nachschub an Spielen für die Nintendo Switch. Schon bald dürften zahlreiche kreative, abwechslungsreiche und vor allem spaßige Projekte zur Verfügung stehen. Voraussetzung fürs Teilen der Spiele ist die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Spielestudio jetzt für 29,99 Euro im Nintendo eShop