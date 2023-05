Nintendo Switch-Update 16.0.3 ist live und das sind die 'versteckten' Änderungen

Nintendo hat Patch 16.0.3 auf der Nintendo Switch ausgerollt.

Auch im siebten Jahr der Nintendo Switch werden in regelmäßigen Abstanden kleine Updates für die Hybridkonsole veröffentlicht. So auch jetzt, wenige Tage vor Release von Zelda: Tears of the Kingdom. Wie so oft solltet ihr auch heute keine großen Neuerungen erwarten, vielmehr kümmert sich der Patch um die Verbesserung der Systemstabilität.

Das steckt laut Nintendo in Patch 16.0.3

Wie bereits in den vorherigen beiden Updates, findet sich in den Patch Notes nur folgender Vermerk:

Version 16.0.3 (Veröffentlicht am 09.05.2023)

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses

Um was es sich bei diesen Verbesserungen im Detail handelt, bleibt wie so oft auf den ersten Blick unklar.

Dataminer-Informationen zu Patch 16.0.3

Wie aus einem Tweet von OatmealDome (Mitarbeit an Switchbrew) hervorgeht, soll der Patch jedoch zuvor entstandene Probleme mit Speicherdaten beheben. In der Nachricht zum Patch heißt es:

Nintendo hat einige Fehler behoben, die bei mehreren gleichzeitigen Operationen mit Speicherdaten auftreten können.

Weitere aktuelle Infos rund um die Nintendo Switch findet ihr hier:

Startet ihr eure Nintendo Switch, werden Updates in aller Regel bei aktiver Internetverbindung automatisch heruntergeladen. Sollte das aber nicht passieren, könnt ihr wie folgt vorgehen:

Ruft die Systemeinstellungen auf, geht zum Menüpunkt "Konsole", klickt dann auf "Systemupdate". Jetzt könnt ihr die Switch aktualisieren. Beachtet, dass ihr zur Nutzung des Updates die Konsole neu starten müsst.

Letztes größere Änderung an Switch-Fimware

Zwar wurden in aktuellen Updates stets kleine Fehler behoben, das letzte große Update für die Nintendo Switch liegt jedoch bereits ein paar Monate in der Vergangenheit, erschien genauer im März 2022.

Die große Neuerung: Seit Patch 14.0.0 könnt ihr eure Switch besser organisieren und Gruppen auf dem Dashboard erstellen. Bis zu 100 Gruppen mit maximal 200 Spielen pro Gruppe sind seitdem möglich.

Welche Neuerung wünscht ihr euch für künftige Switch-Updates? Gibt es eine Sache, die euch noch besonders stört oder seid ihr generell zurfrieden?