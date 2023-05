Zelda: TotK - Noch 3 Tage bis zum Release: Alle Infos zu Preload, Downloadgröße und mehr

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint bald - das müsst ihr wissen.

Der Release von Zelda: Tears of the Kingdom steht endlich bevor! Lange mussten Fans sich gedulden, nachdem der Breath of the Wild-Nachfolger von einem geplanten Release 2022 auf dieses Jahr verschoben werden musste. Aber am Freitag den 12. Mai ist es endlich so weit, dann könnt ihr euch erneut in das Königreich Hyrule stürzen. Alles, was ihr vor Release zum Spiel wissen müsst, fassen wir hier zusammen.

Tears of the Kingdom: Alles zu Preload, Startzeit und Download

Preload bereits gestartet: Habt ihr euch die digitale Version von TotK vorbestellt, könnt ihr das Spiel bereits jetzt runterladen, der Preload ist nämlich schon am 5. Mai gestartet. Loslegen könnt ihr natürlich trotzdem erst zu Release:

Release von Zelda: Tears of the Kingdom: 12. Mai 2023

Startzeit von Zelda: Tears of the Kingdom: 00:01 Uhr deutscher Zeit*

*Unklarheiten zur Startzeit: Die Info mit der Startzeit um 00:01 Uhr deutscher Zeit stammt von unserer Nachfrage bei der PR-Agentur von Nintendo. Allerdings gibt es von einer offiziellen Nintendo Support-Seite auch die Aussage, dass Digital-Versionen üblicherweise um 6:00 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet werden sollten. Mehr Infos dazu haben wir hier:

Download-Größe von Zelda: TotK

Auch die Downloadgröße der digitalen Version des Spiels ist bereits bekannt. Ihr müsst nämlich ordentlich Platz auf der Switch schaffen:

Download-Größe von Zelda: Tears of the Kingdom: 17 GB

Größe der physischen Version von TotK: noch unbekannt

Aktuell ist noch nicht bekannt, wie viel Platz ihr auf der Switch braucht, wenn ihr die physische Version mit Cartridge spielt. Allerdings dürfte es deutlich weniger als die digitale Version sein, da auch die physische Version von Breath of the Wild nur knapp 2 GB Speicherplatz benötigt.

Das müsst ihr vorab zu Tears of the Kingdom wissen

Zelda: Tears of the Kingdom ist der direkte Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild und setzt nach dessen Story an. Ihr seid erneut als Serienheld Links unterwegs und erkundet das Königreich Hyrule. Wollt ihr euer Wissen zur Story noch einmal auffrischen, gibt es hier alles Wichtige in 7 Minuten:

6:38 Vor Zelda: Tears of the Kingdom: Neues Video fasst die Vorgeschichte aus Breath of the Wild zusammen

Obwohl uns viele bekannte Elemente erwarten werden, bietet TotK auch eine Menge Neuerungen, die wir bereits in vergangenen Trailern entdecken konnten, darunter neue Fähigkeiten, Fahrzeuge und Orte zum Erkunden.

Übrigens müsst ihr Breath of the Wild auch nicht zwingend gespielt haben, um den Nachfolger zu verstehen – besonders bei wiederkehrenden Charakteren ist Vorwissen für Tears of the Kingdom aber durchaus von Vorteil. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch.

