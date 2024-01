Tollpatsch verliert Switch auf dem Autodach und bekommt sie per Animal Crossing wieder zurück

Der Pechvogel hat seine Switch zum Glück wiederbekommen.

Mit der Nintendo Switch lässt es sich besonders gut unterwegs spielen. Die Hybridkonsole kann nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs genutzt werden. Doch umso schneller kann es passieren, dass die geliebte Konsole verloren geht.

Einem Fan ist ein unglücklicher Fehler unterlaufen, weshalb er seine Switch verlor. Er hatte nicht mehr die Hoffnung, die Konsole je wiederzufinden. Doch dank eines ehrlichen Finders hatte er Glück im Unglück.

Nintendo-Fan verliert Switch auf dem Autodach

Was ist passiert? Viele Autofahrer*innen kennen die Situation: Wenn die Hände voll sind und die Situation stressig wird, werden Dinge oft auf dem Autodach abgestellt. Blöd nur, wenn sie dort vergessen werden und der Fahrende Gas gibt.

Genau so ist es einem besonders großen Pechvogel passiert. Er hatte die Switch auf dem Autodach abgelegt und ist losgefahren. Dadurch ist die Konsole vom Autodach gefallen und neben der Straße gelandet. Der Switch ist zum Glück nichts passiert, denn sie lag in einer Schutzhülle mit mehreren Spielen.

Die Geschichte findet ihr in einem Kommentar unterhalb eines Posts, in dem eine PS5 gefunden und restauriert wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hat der Besitzer die Switch zurückbekommen? Tatsächlich kam ein User des reddit-Forums an dem „Unfallort“ an und entdeckte die Switch. Es gab keine Chance, den Besitzer der Switch über die Accountdaten zu kontaktieren. Doch er ließ sich was Besseres einfallen.

Er startete Animal Crossing: New Horizons und sendete dort den zwei einzigen Personen auf der Freundesliste eine Nachricht. Anscheinend haben die Fans dem User geantwortet, denn rund eine Woche später hatte der Tollpatsch seine Switch wieder.

In den Kommentaren gibt es mehrere User, denen ein ähnlicher Unglücksfall passiert ist. Einem User ist das Gleiche mit seinem Nintendo 3DS XL in der Hyrule Edition passiert. Eine Mutter berichtet, dass ihr Sohn nur einen Monat nach dem Kauf das gleiche mit seiner Switch getan hat. Sie hatte für einen ähnlichen Ausgang gehofft, doch die Switch tauchte nie wieder auf.

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele, in denen User ihr Handy, Bücher oder sogar Magic-Karten auf dem Dach vergessen haben. Checkt also unbedingt mehrmals, ob ihr nichts auf dem Autodach vergessen habt, bevor ihr losfahrt.

Ist euch schon einmal so ein ähnlicher Fall passiert? Habt ihr eure Sachen wiederbekommen?